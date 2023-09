De japanesche SLIM Moon Lander setzt Tiny Lunar Explorer of

De japanesche rezente Start vum SLIM Moundlander enthält en eenzegaartege MoundExplorer mam Numm Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Inspiréiert vu Kanner Spillsaachen, LEV-2 ass eng kleng Metallkugel ongeféier d'Gréisst vun engem Tennisball. Eemol um Mound trennt se sech vum SLIM Lander of a transforméiert seng zwou Hälften fir d'Mounduewerfläch ze navigéieren. SLIM, oder Smart Lander for Investigating Moon, ass Japan déi éischt mëll Moundlandungsdemonstratioun a gouf niewent dem XRISM Röntgensatellit u Bord vun enger H-2A Rakéit gestart.

SLIM ass e kompakt Raumschëff, dee manner wéi 9 Féiss am Duerchmiesser moosst a wäert déi nächst Méint verbréngen fir Moundëmlafbunn z'erreechen. Duerno wäert et seng Landungsplaz am Shioli Krater vum Mound fir ee Mount iwwerpréiwen. Wann alles wéi geplangt leeft, wäert de LEV-2 vum Lander befreien a fänken un ze rullen fir Biller vun der Landungsplaz a senger Ëmgéigend ze maachen. LEV-2 ass mat zwou Kameraen an engem Stabilisator ausgestatt fir d'Navigatioun ze hëllefen, Daten zréck op d'Äerd iwwer LEV-1 ze vermëttelen, eng aner Sonde déi SLIM begleet.

Den Design vum LEV-2 war eng Zesummenaarbecht tëscht HIRANO Daichi bei JAXA, Spillsaachhersteller Tomy, Fuerscher vun der Doshisha University, a Sony Group. D'Formverännerungsmechanik, déi a Kannerspillsaachen benotzt gëtt, gouf implementéiert fir datt de LEV-2 effektiv beweegt. Duerch d'Adoptioun vu robusten a sécheren Designtechnologien gouf d'Zuel vun de Komponenten am Gefier miniméiert, wat seng Zouverlässegkeet erhéicht. Ausserdeem hunn Downsizing- a Gewiichtreduktiounstechnologien gehollef d'Gréisstbeschränkungen ze treffen fir u Bord vun der SLIM Lander ze fléien.

Dësen diminutive Roboball déngt net nëmmen e wëssenschaftlechen Zweck, mee zielt och d'Kanner ze inspiréieren an d'Interesse fir d'Wëssenschaft ze förderen. D'Hoffnung ass datt d'Kanner de LEV-2 gesinn an inspiréiert gi fir wëssenschaftlech Bestriewungen ze verfolgen.

Definitiounen:

- Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): Eng kleng Metallkugel entworf fir d'Mounduewerfläch z'erreechen an Biller z'erreechen.

– SLIM: Eng Ofkierzung fir Smart Lander for Investigating Moon, e Raumschëff entworf fir déi éischt mëll Moundlandung vu Japan.

- Regolith: D'Schicht vu lockere Material deen zolitte Fiels op der Mounduewerfläch ofdeckt.

Quellen:

- Source Artikel: Japan lancéiert SLIM Moundlander, XRISM Röntgenteleskop op Raumduebelkopf (Video)

- HIRANO Daichi (JAXA)

- Fir meng

- Doshisha Universitéit

- Sony Group