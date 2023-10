Japanesch Moundlander fänkt d'Rees op de Mound un

Eng japanesch Raumschëff, bekannt als de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), huet erfollegräich e Motorverbrennung gemaach fir d'Äerdbunn ze verloossen a seng Missioun op de Mound unzefänken. D'Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) huet d'Ukënnegung gemaach datt SLIM säin Haaptmotor fir 39 Sekonnen gebrannt huet wärend hien iwwer dem Südatlanteschen Ozean flitt. Wann alles no Plang leeft, wäert d'Raumschëff den 4. Oktober hiren éischte Rendez-vous mam Mound hunn.

SLIM gouf de 6. September zesumme mam Röntgenteleskop XRISM op d'Äerdbunn gestart. D'SLIM Team huet e puer Wochen verbruecht fir sécherzestellen datt all d'Systemer op der Raumschëff korrekt funktionnéieren ier d'Motorverbrennung initiéiert gouf. XRISM wäert an der Äerdbunn bleiwen, während SLIM op seng laang a brennstoffeffizient Rees op de Mound geet.

Och wann dem SLIM säi Landungsversuch nach e puer Méint ewech ass, ass säi kommende Moundswing-by de 4. Oktober e wichtege Meilesteen an der Missioun. JAXA Beamten hunn geschat datt SLIM méiglecherweis Moundëmlafbunn dräi bis véier Méint nom Start erreechen wäert, mat dem Landungsversuch e Mount oder zwee duerno.

Wann et erfollegräich ass, ass d'Landung vum SLIM bedeitend well et zielt fir bannent 328 Féiss vu sengem geplangten Zilpunkt am Shioli, e klenge Krater op der noer Säit vum Mound, ze beréieren. Dës Präzisiounslandungsfäegkeet mécht Méiglechkeete fir zukünfteg Missiounen op fir wëssenschaftlech interessant Gebidder um Mound an aner Himmelskierper ze entdecken.

Bis haut hunn nëmmen d'Sowjetunioun, d'USA, China an Indien mëll Landungen um Mound erreecht. Dem SLIM seng Missioun stellt e weidere Schrëtt no vir an der Moundfuerschung an déngt als Testament fir d'wuessend Präsenz vu Japan an der Weltraumfuerschung.

