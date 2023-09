Japan lancéiert Rakéit op de Mound an Offer fir op Mounduewerfläch ze landen

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) huet erfollegräich eng Rakéit op de Mound gestart, fir dat fënneft Land ze ginn fir eng Moundlandung z'erreechen. D'H-IIA Rakéit ass no e puer Verspéidungen wéinst Wiederkonditiounen aus dem Tanegashima Space Center fortgaang. U Bord vun der Rakéit waren de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) an d'X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), déi allebéid erfollegräich nom Start getrennt sinn.

SLIM, de Moundlander, zielt fir mat präzis Genauegkeet ze landen, bannent 100 Meter vu sengem Zil, amplaz vun enger allgemenger Landung um Mound. JAXA hofft datt dës Demonstratioun Dieren opmaacht fir nei Landungsmethoden an zukünfteg Moundmissiounen a potenziell op anere Planéiten. SLIM gëtt erwaart de Mound fréi 2024 z'erreechen wéinst senger Brennstoffeffizienz Streck.

Wann et erfollegräich ass, wäert Japan d'USA, Russland, China an Indien als ee vun de Länner bäitrieden, déi op der Mounduewerfläch gelant sinn. Indien gouf viru kuerzem dat véiert Land fir eng Moundlandung z'erreechen, speziell an der Moundsüdpolregioun.

Nieft SLIM ass d'XRISM Missioun opgestallt fir Observatiounen als Raumobservatoire ze maachen. Equipéiert mat engem Teleskop, Röntgenbildapparat a Spektrometer, wäert XRISM Elementer a Stären a Galaxien moossen a Raumplasma studéieren. D'Missioun zielt fir onendlech Detailer iwwer d'Bildung vu grousser Strukture vun Himmelskierper ze bidden.

Dëst ass net den éischte Versuch vu Japan fir Moundlandung. D'Land huet virdru d'OMOTENASHI Missioun an Zesummenaarbecht mat der NASA Artemis I Missioun gestart, awer d'Kommunikatioun gouf verluer, wat zu der Scrubbing vun Erhuelungsoperatiounen gefouert huet. Eng aner privat Missioun vum Hakuto-R huet och net erfollegräich gelant.

(Japan Aerospace Exploration Agency, Tanegashima Space Center, SLIM, XRISM, Moundlandung, Moundmissiounen, Luna-25, OMOTENASHI, Artemis I Missioun, Hakuto-R Missioun)

Quellen:

- Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)

- Getty Biller

Bemierkung: URLen fir d'Quelle goufen ewechgeholl.