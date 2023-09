Eng nei Etude suggeréiert datt den James Webb Weltraumteleskop (JWST) fäeg wier Unzeeche vun eiser Zivilisatioun op der Äerd z'entdecken, wann et eis vun engem anere Stäresystem an der Mëllechstrooss observéiert. Dës Entdeckung erhéicht d'Hoffnungen datt déi modernst Raumschëff och auslännesch Zivilisatioune kéinte gesinn, wéi se wäit Welten exploréieren.

D'Haaptziel vum JWST, deen Enn 2021 gestart gouf, ass d'Geheimnisser vum fréien Universum z'entdecken. Wéi och ëmmer, ee vu senge sekundären Ziler ass d'Atmosphär vun Exoplanéiten ze analyséieren op der Sich no Biosignaturen, déi Gase sinn, déi vum biologesche Liewen produzéiert ginn, an Technosignaturen, déi Chemikalien sinn, déi duerch fortgeschratt Alien Zivilisatiounen generéiert ginn.

Fir ze bestëmmen wéi gutt JWST Unzeeche vum intelligente Liewen erkennen kann, hunn d'Fuerscher en Test gemaach mat der Äerd als eenzeg bekannte bewunnbaren a bewunnte Planéit am Universum. Si hunn e Spektrum vun der Äerdatmosphär manipuléiert fir ze simuléieren wéi et engem Beobachter vill Liichtjoer ewech géif ausgesinn an hunn e Computermodell benotzt fir ze bewäerten ob JWST Schlësselbiosignaturen an Technosignaturen identifizéieren konnt.

Och wann d'Resultater vun dëser Etude nach net Peer-Review ënnerworf hunn, suggeréieren se datt JWST Markéierer vum intelligenten an net-intelligente Liewen an der Äerdatmosphär z'entdecken. Baséierend op der verännerter Datesazqualitéit, déi ähnlech wéi Observatioune vum TRAPPIST-1 Stäresystem ass, ass et méiglech datt JWST Liewen oder alien Zivilisatiounen op Exoplanéite bannent 40 Liichtjoer vun der Äerd, a méiglecherweis bis zu 50 Liichtjoer ewech entdecken kéint. .

D'Experten schätzen datt et ongeféier 4,000 Exoplanéite bannent der Erreeche vum JWST kéinte sinn, wat d'Méiglechkeet erlaabt bewunnbar Planéiten z'entdecken. Wéi och ëmmer, Liewen op anere Planéiten z'entdecken kann Erausfuerderung sinn ouni kontextuellt Wëssen iwwer dat spezifescht Ëmfeld. Verschidde Konditiounen an alternativ Liewensformen oder Technologien kéinten dës Liewenssignature manner offensichtlech maachen.

Wärend JWST scho bedeitend Entdeckungen iwwer Exoplanéite bei der Äerd gemaach huet, sou wéi Waasser um Exoplanéit GJ 1214b ze gesinn an e Stëbsstuerm um Exoplanéit VHS 1256 b ze observéieren, bleift d'Erkennung vun Zeeche vum Liewen op anere Planéiten komplex.

Als Ofschloss weist den James Webb Weltraumteleskop Verspriechen fir potenziell Unzeeche vum intelligenten Liewen op der Äerd z'entdecken an Exoplanéite fir Biosignaturen oder Technosignaturen z'erkennen. Wéi och ëmmer, weider Fuerschung an Enquête wäerte noutwendeg sinn fir d'habitabel Ëmfeld vun Exoplanéiten besser ze verstoen an déi potenziell Liewenssignaturen ze interpretéieren déi se besëtzen.

Quellen:

- [Quell 1]

- [Quell 2]