Alles wat Dir Wësse musst iwwer den James Webb Weltraumteleskop

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet d'Astronomie revolutionéiert a wäertvoll Abléck an d'Universum ubitt. Als fortgeschrattst a mächtegst Weltraumteleskop benotzt de JWST héichopléisend an héichempfindlech Instrumenter fir Himmelsobjekter mat Infrarout Astronomie ze observéieren.

D'Geschicht vun der Infrarout Astronomie geet zréck op d'1830er, wéi den däitsch-briteschen Astronom William Herschel Infrarout Liicht entdeckt huet. D'Konstruktioune fir de JWST goufen 1996 als Nofolger vum Hubble Weltraumteleskop (HST) entwéckelt fir seng optesch Mängel ze iwwerwannen.

D'NASA, d'European Space Agency (ESA), an d'Canadian Space Agency (CSA) hunn zesummegeschafft fir de JWST ze designen an ze starten. Den Teleskop gouf am Goddard Space Flight Center vun der NASA entwéckelt, mam Northrop Grumman als primären Optraghueler. De Space Telescope Science Institute bedreift den Teleskop.

D'Benotzung vun engem Weltraumteleskop wéi de JWST ass essentiell well Teleskope um Buedem mat atmosphäreschen Interferenzen ze kämpfen hunn, déi d'Biller verschwannen a verzerren. Andeems hien de JWST am Weltraum setzt, kann et dës Aschränkungen vermeiden a méi kloer a méi detailléiert Observatioune bidden.

D'Missioun vum JWST ass verschidden Aspekter vun der kosmescher Geschicht ze entdecken, rangéiert vun der Formation vum Universum während dem Däischteren Zäitalter bis zur Versammlung vu Galaxien, der Gebuert vu Stären a Planéitesystemer, an d'Studie vu planetareschen Atmosphären fir d'Origine vun Liewen.

De JWST gouf de 25. Dezember 2021 gestart an erreecht de Lagrange-Punkt 2 (L2), eng gravitativ stabil Positioun am Weltraum, de 24. Januar 2022. Seng aktuell Plaz am Weltraum erlaabt et Objeten am ganze Sonnesystem an doriwwer eraus ze observéieren.

Den James Webb Weltraumteleskop ass e bedeitende Meilesteen an eiser Sich fir d'Geheimnisser vum Universum z'entdecken an eis Originen ze verstoen. Et versprécht banebriechend Entdeckungen ze bidden an eist Wëssen iwwer Himmelsphänomener auszebauen.

Quellen:

- NASA: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/main/index.html