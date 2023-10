Den James Webb Weltraumteleskop vun der NASA enthüllt neie Jet Stream um Jupiter Equator

By

Den James Webb Weltraumteleskop (JWST) huet net nëmmen iwwerraschend Biller vun eisem Universum geliwwert, mee huet eis och nei Abléck an eisen eegene Sonnesystem ginn. Zousätzlech fir atemberaubend Biller vun eise planetareschen Noperen ze erfassen, huet de JWST viru kuerzem e High-Speed-Jetstroum um Jupiter entdeckt, e Planéit dee mir geduecht hu mir gutt kennen.

D'Biller opgeholl vum JWST d'lescht Joer hunn e Jetstream um Jupiter gewisen, dee méi wéi 3,000 Meilen breet ass a mat enger Geschwindegkeet vun ongeféier 320 mph reest. Dës nei entdeckt Entdeckung huet d'Fuerscher iwwerrascht, a betount d'Tatsaach datt et nach vill iwwer d'Wolleken an de Wand vum Jupiter ze léieren ass.

D'Präsenz vun dësem Jetstroum, deen iwwer dem Jupiter Äquator sëtzt, kéint wäertvoll Informatioun iwwer déi turbulent Atmosphär vum Planéit ginn. Andeems Dir d'Biller analyséiert an d'Features vun der schneller Rotatioun vum Planéit verfolgt, hoffen d'Wëssenschaftler e méi kloert Verständnis vun de komplexe Wiedermuster vun dësem Gasgigant ze kréien.

Dem JWST seng Observatioune vun der Jupiter-Atmosphär gi mat Daten aus dem Hubble-Weltraumteleskop verglach fir e méi ëmfaassend Verständnis vun de Wiedersystemer vum Planéit ze kréien. Dëse Verglach wäert d'Wëssenschaftler hëllefen ze bestëmmen wéi d'Wandgeschwindegkeet mat der Héicht verännert an d'Windscheren generéieren, déi Gradienten vun der Wandgeschwindegkeet iwwer kuerz Distanzen sinn.

Andeems Dir de Jetstream an aner Stuerm an der Regioun studéiert, gleewen d'Fuerscher datt se eng Basislinn fir zukünfteg Observatioune kënne kreéieren a potenziell viraussoen wéi de Jetstream an de kommende Joeren variéiere wäert.

Dës Entdeckung beliicht d'Kraaft vum JWST fir net nëmmen wäit Deeler vun eisem Universum ze entdecken, awer och nei Wonner an eisem eegene kosmesche Quartier z'entdecken.

