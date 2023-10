Entdeckt Jupiter: James Webb Teleskop Enthüllt faszinéierend Biller vum Gasgigant

Den James Webb Weltraumteleskop vun der NASA iwwerrascht d'Wëssenschaftler weider mat sengen Entdeckungen, dës Kéier liwwert faszinéierend Biller vun der Atmosphär vum Jupiter. Mat senger aussergewéinlecher Visioun, huet de Webb Teleskop nach ni gesinn Features enthüllt, déi d'wëssenschaftlech Gemeinschaft iwwerrascht hunn.

Eng banebrytend Entdeckung, déi vum James Webb Teleskop gemaach gouf, ass d'Erfassung vu Biller, déi en Héichgeschwindeg Jetstroum beschreiwen, deen iwwer 4800 Kilometer breet um Jupiter Äquator moosst. Dës Biller bidden de Wëssenschaftler nei Abléck an d'Klima an d'Dynamik vum Gasgigant. De Ricardo Hueso vun der Universitéit vum Baskenland zu Bilbao, Spuenien, huet seng Iwwerraschung ausgedréckt a seet: "Wat mir ëmmer als verschwonnene Niwwel an der Atmosphär vum Jupiter gesinn hunn, erschéngen elo als knusprech Features, déi mir zesumme mat der séierer Rotatioun vum Planéit verfollege kënnen."

Mat sengen NIRCam-Instrumenter huet de Webb-Teleskop Biller vum Jupiter all 10 Stonnen iwwer e ganzen Jupiter-Dag am Juli 2022 gemaach. Dës Biller, geholl a véier verschiddene Filtere, déi fäeg sinn kleng Ännerungen an Features op variabelen Héichten z'entdecken, hunn d'Fuerscher erlaabt, dem Jupiter seng Atmosphär ze studéieren an méi Detailer. Ausserdeem huet den Teleskop an déi méi héich Schichten vun der Atmosphär getippt, déi 25-50 Kilometer iwwer de Wolleken vum Planéit läit. D'Vitesse vum observéierten Jetstroum gouf op ongeféier 515 Kilometer pro Stonn gemooss, méi séier wéi e Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd.

Den James Webb Weltraumteleskop, dee gréissten a mächtegste Weltraumteleskop jee gebaut gouf, ass Deel vun de Groussen Observatoiren vun der NASA. Säin Haaptzil ass d'Liicht z'erfaassen an ze fokusséieren, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht, méi wäit zréck an d'Zäit ze kucken wéi jee virdrun. Positionéiert um L2 Lagrange Punkt, 1.5 Millioune Kilometer vun der Äerd ewech, bitt de Webb Teleskop en eenzegaartegen Ausbléckpunkt fir Himmelsobjekter a Phänomener ze studéieren.

Dës faszinéierend Biller vum Jupiter gesammelt vum James Webb Teleskop, kombinéiert mat der Fäegkeet vum Teleskop am Infrarout Liicht ze gesinn a senger Zesummenaarbecht mam Hubble Weltraumteleskop, hunn d'Wëssenschaftler et erlaabt de Jupiter säi Jetstroum fir d'éischte Kéier z'entdecken an ze verfolgen. Dës Entdeckungen bidden e méi déif Verständnis vun der atmosphärescher Dynamik vum Gasris an droen zu eisem méi breede Wëssen vum Universum bäi.

Quellen:

