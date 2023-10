Den James Webb Weltraumteleskop (JWST), operéiert vun der NASA, huet eng banebriechend Entdeckung an der Jupiter Atmosphär gemaach. Mat senger Near-Infrared Camera (NIRCam) huet de JWST Biller erfaasst, déi e bis elo onbekannt Phänomen opgedeckt hunn: en Héichgeschwindeg Jetstroum, deen iwwer 3,000 Meilen an der Breet iwwer de primäre Wollekeschichten no beim Jupiter Äquator erstreckt. Dës Entdeckung liwwert wäertvoll Abléck an d'Dynamik vun der turbulenter Atmosphär vum Jupiter a weist déi bemierkenswäert Fäegkeete vum Webb-Teleskop bei der Studie vun esou atmosphäresche Fonctiounen.

Dem JWST seng Observatioune vum Jupiter goufen als Deel vum Early Release Science Programm gemaach, mat engem Fokus op Biller mat Intervalle vun 10 Stonnen, gläichwäerteg zu engem Jupiter Dag. Duerch d'Benotzung vu verschiddene Filtere konnt den Teleskop Variatiounen a klenge atmosphäresche Fonctiounen op verschiddenen Héichten an der Jupiteratmosphär identifizéieren.

Am Géigesaz zu fréiere Missiounen, déi virun allem déif a méi déif Schichten vun der Jupiter Atmosphär ënnersicht hunn, ënnersträicht de JWST duerch déif an de bal-Infrarout Spektrum. Dëst erlaabt et déi méi héich Schichten vun der Jupiter Atmosphär ze studéieren, ongeféier 15-30 Meilen iwwer dem Planéit säi Wollekendeck. An dëse bal-Infrarout-Biller weisen déi iewescht Niwwel, déi typesch als ondäitlech Blur optrieden, elo méi fein Detailer, besonnesch ronderëm d'Äquatorialregioun.

Den nei identifizéierten Jetstroum um Jupiter rennt mat enger bemierkenswäerter Geschwindegkeet vun ongeféier 320 Meilen pro Stonn, zweemol déi nohalteg Wandvitesse vun engem Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd. Läit ongeféier 25 Meilen iwwer dem Jupiter seng Wollekenschichten, bannent der ënneschter Stratosphär, stellt dësen Héich-Vitesse Jet Stream e faszinante Sujet vun der Studie.

Fir d'Variatioun vun der Wandgeschwindegkeet mat der Héicht an der Präsenz vu Wandscheren besser ze verstoen, huet d'Fuerschungsteam d'Wandmuster, déi vum JWST op méi héijen Héichten observéiert goufen, verglach mat deenen, déi vum Hubble Weltraumteleskop bei méi déif Schichten vun der Jupiteratmosphär festgestallt goufen. Dëse Verglach huet hinnen erlaabt d'Entwécklung vu Stuerm ze iwwerwaachen an Abléck an déi dreidimensional Struktur vu Stuermwolleken ze kréien.

Duerch d'Kombinatioun vun der aussergewéinlecher Resolutioun a breet Wellelängtdeckung vum JWST mat entscheedenden Observatioune vum Hubble Weltraumteleskop, konnt d'Fuerschungsteam déi kleng Wollekefeatures identifizéieren an verfollegen, déi als Indikatoren fir den Héich-Vitesse Jet Stream gedéngt hunn. Dës Beobachtungen hunn och e wäertvolle Kontext zur Verständnis vun der equatorialer Atmosphär vum Jupiter an déi konvektiv Stuerm déi onofhängeg vum Jetstroum optrieden.

Fir d'Charakteristiken vum Jetstream weider z'ënnersichen, plangt d'Fuerschungsteam zousätzlech Observatioune mam James Webb Weltraumteleskop ze maachen. Dës lafend Etude zielt ze entdecken ob d'Geschwindegkeet an d'Héicht vum Jetstroum Ännerunge mat der Zäit ënnergoen.

