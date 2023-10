Nei entdeckt Element fonnt am Aftermath vun der kosmescher Kollisioun

By

Eng rezent Etude mam James Webb Weltraumteleskop vun der NASA (JWST) huet d'Präsenz vum Tellur opgedeckt, e ganz selten Element op der Äerd, no enger Kollisioun tëscht zwee dichte Stäreläichen, déi ongeféier 1 Milliard Liichtjoer ewech läit. Dës banebriechend Entdeckung bitt wäertvoll Abléck an de Prozess vun der Kreatioun vun Elementer am Universum.

Leed vum Andrew Levan vun der Radboud Universitéit an Holland, weist d'Studie d'Bedeitung vum JWST fir d'Lücken vun eisem Verständnis iwwer d'Origine vu chemeschen Elementer ze fëllen. De Levan seet, datt d'Exploratioun vun dëse vermësste Stécker duerch déi fortgeschratt Fäegkeete vum Webb-Teleskop méiglech ginn ass.

D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Neutronestäre, déi vum JWST observéiert goufen, eemol gewéinlech massiv Stäre waren, déi an enger Galaxis existéiert hunn ier se fusionéiert hunn. Wéi ee vun dëse Stären um Enn vu senger Liewensdauer erreecht huet an als Supernova explodéiert ass, gouf en aus senger Galaxis erausgehäit an ass 120,000 Liichtjoer ewech gereest. Den zweete Stär ass nogaang, awer déi zwee Kierper bloufen gravitativ gebonnen och nodeems se aus hirer Heemgalaxis verdriwwen goufen.

D'Kombinatioun vun deenen zwee Neutronestären an eng eenzeg Entitéit ass honnerte vu Millioune Joer méi spéit geschitt, mat dësem bemierkenswäerten Event deen de 7. Mäerz vun dësem Joer stattfënnt. Bekannt als Kilonova, huet d'kosmesch Fusioun e Gammastrahlenausbroch (GRB) erstallt, dee fir e Rekord vun 200 Sekonnen observéiert gouf. D'Detektioun vu Tellur am Offall ronderëm d'Fusioun gouf méiglech gemaach duerch d'Observatioune vum JWST, zesumme mat den Efforte vum Fermi Raumobservatoire an dem Neil Gehrels Swift Observatoire.

Dësen neien astronomeschen Entdeckung verstäerkt eist Verständnis vu Schwéierelementbildung a mécht spannend Méiglechkeete fir zukünfteg Entdeckungen op. Wéi de Ben Gompertz, Professer op der Universitéit vu Birmingham a Groussbritannien gesot huet, huet den James Webb Weltraumteleskop schonn d'Erwaardungen iwwerschratt an huet d'Potenzial fir nach méi schwéier Elementer z'entdecken, wat eist Wëssen iwwer den Universum revolutionéiert.

FAQ:

Q: Wat ass den James Webb Weltraumteleskop?

A: Den James Webb Weltraumteleskop ass e mächtege Raumobservatoire deen vun der NASA bedriwwe gëtt.

Q: Firwat gëtt Tellur als rar op der Äerd ugesinn?

A: Tellur ass seelen op der Äerd well et haaptsächlech a Verbindung mat Gold, Kupfer an aner Mineralstoffer fonnt gëtt.

Q: Wat ass eng Kilonova?

A: Eng Kilonova ass en astronomescht Event dat geschitt wann zwee Neutronestäre kollidéieren, wat zu der Verëffentlechung vun enger enormer Quantitéit un Energie an der Schafung vu schwéieren Elementer resultéiert.

Quelle: [NASA](https://www.nasa.gov/)