Wëssenschaftler hunn entdeckt datt Jackdaws, eng Zort Kräid, gewëllt sinn Frënn ze wiesselen fir Liewensmëttelbelounungen ze kréien, awer mat hire Familljemembere bleiwen, och wann et heescht hongereg ze ginn. D'Etude, déi am Weste Cornwall als Deel vum lafende Cornish Jackdaw Project gefouert gouf, beliicht wéi e puer Déieren hir sozial Bezéiungen verwalten.

Am Experiment hunn d'Fuerscher wëll Jackdaws eng Aufgab presentéiert, an där den Zougang zu schmackhafte Mielwürmer ofhängeg vun deenen eenzelne Leit zesummen besicht hunn. D'Villercher hu séier geléiert Frënn ze wiesselen fir hir Belounungen ze maximéieren, awer si bloufen trei zu hiren Nofolger, Geschwëster, a Koppele Partner onofhängeg vum Resultat. Dës Loyalitéit zu Familljememberen ass ähnlech wéi d'Notioun vun "Blutt ass méi déck wéi Waasser" an mënschlech Relatiounen observéiert.

D'Fuerscher hunn kleng PIT-Tags benotzt, ähnlech wéi Transponderchips, déi fir Hausdéieren benotzt ginn, fir d'Jackaden ze verfolgen an ze iwwerwaachen. D'Villercher goufen an zwou Gruppen, A oder B, zougewisen, a kruten Zougang zu Mielwürmer nëmme wann Eenzelpersounen aus der selwechter Grupp d'Feeder zesummen besicht hunn. Wann Villercher aus verschiddene Gruppen zesummen ukomm sinn, bleiwen d'Feeder zou. Solo Villercher kruten Getreid, eng manner wënschenswäert Nahrungsquell.

Laut dem Professer Alex Thornton, dem Lead Fuerscher vum Projet, wier d'Zil festzestellen, ob d'Villercher hir sozial Associatiounen kënnen upassen. D'Jackdaws hunn sech als strategesch bewisen, séier geléiert Frënn aus der anerer Grupp ze verloossen fir hir Belounungen ze maximéieren. Wéi och ëmmer, si hunn eng Ausnahm gemaach wann et ëm hir no Familljememberen koum, entscheeden sech mat hire Familljememberen ze halen, och wa se keng Belounungen kruten.

D'Fuerscher gleewen datt d'Kapazitéit vun de Jackdaws fir Informatioun iwwer hir Sozialpartner ze verfolgen an ze erënneren en Indikatioun fir hir Intelligenz ass. Kënnen hir Relatiounen op Basis vun vergaangenen Interaktiounen unzepassen kann Virdeeler bréngen a punkto Iwwerliewe a Ressource Acquisitioun.

Insgesamt gëtt dës Etude nei Abléck iwwer sozial Bezéiungen an Déieren an hir Entscheedungsprozesser. D'Resultater hu wichteg Implikatioune fir d'Evolutioun vun der Intelligenz an d'Entstoe vu Gesellschaften ze verstoen.

Quell: "Wild jackdaws kënnen hir sozial Associatiounen selektiv ajustéieren iwwerdeems wäertvoll laangfristeg Relatiounen erhaalen," Nature Communications.