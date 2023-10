De Ben Lamm zielt fir ausgestuerwe Kreaturen zréck an d'Liewen ze bréngen

De Ben Lamm, Matgrënner vu Colossal Biosciences, huet en Zil gesat fir ausgestuerwen Arten an den nächste fënnef Joer erëm an d'Liewen ze bréngen. Lamm a seng Equipe, an Zesummenaarbecht mam Harvard Genetiker George Church, konzentréieren hir Efforten op d'Ausstierwen vun Kreaturen wéi de Wollmammut, den Tasmaneschen Tiger an den Dodo Vugel.

De Prozess fir en ausgestuerwenen Déier erëmbeliewen involvéiert d'Ännere vun der DNA vu sengem nootste Liewensrelativ fir dem ausgestuerwenen Déier säi Genom ze passen. Fir de Wollmammut heescht dat d'DNA vum asiateschen Elefant benotzen, mat deem Mammut enk verbonne sinn. Andeems se geziilt Ännerungen am Genom vum Elefant maachen, hofft d'Team en Embryo ze kreéieren deen an enger lieweger Ersatzmamm op d'Been bruecht ka ginn, wat zu der Gebuert vum éischten ausgestuerwenen Déier resultéiert.

D'ultimativ Zil ass dës entstuerwen Déieren an hiren natierlechen Habitaten ze befreien, bäidroe fir d'Restauratioun vun den Ökosystemer a potenziell de Klimawandel ze reduzéieren. Keystone Arten, wéi de Wollmammut, hunn e wesentlechen Impakt op hir Ëmwelt an hir Neiintroduktioun kann positiv Auswierkungen op hir Ökosystemer hunn.

Wärend d'Iddi fir ausgestuerwen Déieren erëm an d'Liewen ze bréngen kontrovers ass, gleewen vill Wëssenschaftler datt et grouss Virdeeler kéint hunn, sou wéi d'Erhuelung vun Ökosystemer an de Klimawandel verlangsamen. D'Wiederaféierung vu Wëllef an de Yellowstone National Park, zum Beispill, huet zu bedeitende Verännerunge vun der Landschaft gefouert an huet positiv Auswierkungen op d'Buederosioun.

Wéi och ëmmer, et ginn ethesch Iwwerleeungen ze berücksichtegen. Mënschen hunn historesch Mammut exploitéiert a gejot, souguer Dausende vu Joer no hirem Ausstierwen. E puer plädéieren, datt d'Urgence vun der Klimakris och ambitiéis Projete mat enger gerénger Probabilitéit vum Erfolleg gerechtfäerdegt kënne ginn.

Definitiounen:

- De-ausstierwen: De Prozess fir eng ausgestuerwen Spezies erëm an d'Liewen ze bréngen duerch Gentechnik a fortgeschratt Technologien.

- Genom: De komplette Set vu Genen oder genetescht Material präsent an enger Zell oder Organismus.

– Keystone Arten: Eng Spezies déi en disproportionnellen Impakt op seng Ëmwelt huet an eng kritesch Roll spillt fir d'Struktur an d'Funktioun vun engem Ökosystem z'erhalen.

- Ökosystem: Eng Gemeinschaft vu liewegen Organismen zesumme mat hirem kierperlechen Ëmfeld, interagéiert als System.

- Resurrect: Fir erëm an d'Liewen ze bréngen oder eppes erëmbeliewen dat dout oder ausgestuerwen ass.