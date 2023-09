D'Solarmissioun vun der indescher Weltraumfuerschungsorganisatioun erreecht erfollegräich Sonn-Äerd L1 Punkt

D'Indian Space Research Organisation (ISRO) huet ugekënnegt datt seng éischt Solarmissioun, Aditya-L1, den Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) Manöver erfollegräich gemaach huet an elo op enger Streck ass, déi et op de Sonn-Äerd L1 Punkt bréngt . Dëst markéiert déi fënneft hannereneen Zäit datt den ISRO erfollegräich en Objet op enger Trajectoire Richtung en aneren Himmelskierper oder Plaz am Weltraum transferéiert huet.

D'Aditya-L1 Raumschëff gouf vun der Satish Dhawan Raumstatioun zu Andhra Pradesh gestart, mat den Haaptziler fir wëssenschaftlech Donnéeën ze sammelen an Indien d'Solarfuerschungsefforten ze förderen. D'Raumschëff ass mam Instrument Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS) ausgestatt, dat schonn ugefaang huet mat iwwerthermeschen an energesche Ionen an Elektronen op Distanzen méi wéi 50,000 km vun der Äerd ze moossen. Dës Donnéeën hëllefen d'Wëssenschaftler d'Verhalen vun de Partikelen ronderëm d'Äerd ze analyséieren.

A ronn 110 Deeg gëtt d'Raumschëff duerch e Manöver an eng Ëmlafbunn ëm de Sonn-Äerd L1 Punkt injizéiert. Dem ISRO seng erfollegräich Missioun weist d'Fortschrëtter vun Indien an der Weltraumtechnologie a säin Engagement fir d'Sonn ze entdecken an hir Effekter op der Äerd.

