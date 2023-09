Indien lancéiert erfollegräich Aditya-L1 Raumschëff fir d'Sonn ze studéieren

By

Den 2. September huet d'Indian Space Research Organisation (ISRO) d'Aditya-L1 Raumschëff gestart, déi Indien seng éischt Sonnenobservatoire Missioun markéiert. D'Raumschëff huet seng 110 Deeg Rees an de Lagrange Point-1 vum Sonn-Äerd System no engem erfollegräichen trans-Lagrangean Point Aféierungsmanöver ugefaangen. Dëse Manöver huet d'Handwierk aus der Äerdëmlafbunn gedréckt an op eng Trajectoire Richtung Sonn-Äerd L1 Punkt.

Lagrange Points, wéi definéiert vun der NASA, si Positiounen am Weltraum, wou d'Gravitatiounskräfte vun engem Zweekierpersystem wéi d'Sonn an d'Äerd verstäerkte Regioune vun Attraktioun a Repulsioun produzéieren. Dës Punkte kënne vu Raumschëffer als "Parkplazen" benotzt ginn fir an enger fixer Positioun mat minimalem Dreifstoffverbrauch ze bleiwen.

D'Raumschëff Aditya-L1 wäert an enger Halo-Ëmlafbunn ronderëm L1 plazéiert ginn, deen ongeféier 1.5 Millioune km vun der Äerd ass, wat just 1% vun der Äerd-Sonn Distanz ausmécht. Dës strategesch Positioun wäert onënnerbrach Observatioune vun der Sonn garantéieren, sou datt Indien Wëssenschaftler nei Abléck iwwer den Zentrum vun eisem Sonnesystem kréien.

Dem ISRO seng erfollegräich Trajectoire Transfere Richtung aner Himmelskierper oder Plazen am Weltraum hunn hir Expertise an der Weltraumfuerschung bewisen. Dës Missioun folgt dem ISRO seng vireg erfollegräich Expeditioune fir d'Sonn a Mound.

D'Aditya-L1 Raumschëff wäert op d'mannst déi nächst fënnef Joer verbréngen fir verschidden Aspekter vun der Sonn aus hirer Ëmlafbunn ëm L1 ze studéieren. Dës engagéiert Fuerschung wäert zu eisem Verständnis vun der Sonn an hiren Impakt op d'Äerd bäidroen. D'Missioun stellt e wesentleche Meilesteen fir Indien d'Raumfuerschungsefforten an mécht Dieren op fir weider wëssenschaftlech Fortschrëtter.

Insgesamt markéiert den erfollegräiche Start an d'Trajectoiretransfer vun der Aditya-L1 Raumschëff eng bedeitend Erreeche fir d'India Raumfaartagentur, ISRO. Dës Missioun erlaabt indesche Wëssenschaftler wäertvoll Daten iwwer d'Sonn ze sammelen an eist Verständnis vum Zentrum vun eisem Sonnesystem ze verdéiwen.

