An der Sich no Kolonien um Mound a schlussendlech op de Mars z'etabléieren, schaffen Architekten an Designer fir bewunnbar Ëmfeld ze kreéieren déi Komfort ubidden an d'Heemweecht fir Astronauten déi verlängert Weltraumrees maachen. Valentina Sumini, en Architekt an Ingenieur, war un der Spëtzt vun dësem opkomende Feld bekannt als Raumarchitektur.

Dem Sumini seng Fuerschung, an Zesummenaarbecht mat der Europäescher Weltraumagence an der NASA, involvéiert Astronauten ze interviewen fir hir Erfarungen ze verstoen an Raumhabitaten ze designen déi hir Bedierfnesser adresséieren. Astronaute fille sech dacks Heemecht an ofgeschloss vun der Äerd, sou datt de Sumini zielt fir Interieuren ze kreéieren déi der mënschlecher Bewunnung ënnerstëtzen. Dëst beinhalt d'Integratioun vun Elementer vun der Natur an d'Schafe vun immersive Ëmfeld déi d'Siicht an d'Kläng vun der Äerd simuléieren.

Fir Stress an Heemweih ze bekämpfen, hunn d'Sumini Teams e Pod entworf, deen an Echtzäitdaten aus engem Wildlife Sanctuary féiert, fir Astronauten eng virtuell Erfarung vun der Natur ëmginn ze ginn. Si zitt Inspiratioun aus dem Liewen op der Äerd an hiren Designen fir d'Liewen vun der Äerd, benotzt Algorithmen baséiert op Wuerzelwachstum an replizéiert d'Schwarmverhalen vun de Bienen. De Sumini huet och en Handfräi Exoskelett entwéckelt, inspiréiert vun engem Mierpäerdsschwanz, wat d'Mobilitéit an d'Beweeglechkeet fir Astronauten verbessert, déi a Mikrogravitatioun schaffen.

Dem Sumini seng Fuerschungsteams testen hir Entworf an extremen Ëmfeld, déi ähnlech Bedéngungen um Mound a Mars gleewen, sou wéi d'Hänge vun engem Hawaiian Vulkan an dem Polareis vum Svalbard. AI, Roboteren an 3D Dréckeren wäerten eng entscheedend Roll spillen am Bau vu Gebaier an Zären op dësen extraterrestreschen Flächen, fir d'Iwwerliewe vun zukünfteg Awunner ze garantéieren.

Och wann et kee "Planet B" gëtt, mengt de Sumini datt d'Erfuerschung vum Weltraum wäertvoll Abléck an technologesch Fortschrëtter liwwert, déi op d'Liewen op der Äerd applizéiert kënne ginn. D'Rees fir Gemeinschaften op anere Planéiten ze grënnen ass e Fuerschungsbestriewung deen d'Grenze vun der mënschlecher Fäegkeet dréckt an enges Daags zu liewege Gemeinschaften um Mars féiert.

