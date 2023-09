Entdeckt déi onerwaart Roll vun der Blutt-Gehir Barrière bei der Kontroll vun Ant Verhalen

D'Fuerscher hunn entdeckt datt d'Blutt-Gehir Barrière (BBB) ​​bei Schräinermieren aktiv d'Behuele kontrolléiert, déi néideg ass fir de Fonctionnement vu ganzen Antkolonien. De BBB produzéiert en Enzym genannt Juvenile Hormon Esterase (Jhe), wat den Hormon genannt Juvenile Hormon (JH3) degradéiert. D'Variatioun an den Niveauen vun dësem Enzym am BBB bestëmmt ob eng Ant e Forager oder en Zaldot gëtt.

D'Haaptroll vum BBB ass d'Bewegung vu verschiddene Substanzen an an aus dem Gehir ze kontrolléieren fir normal Gehirfunktioun bei villen Déieren ze garantéieren, dorënner Ameen. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn erausfonnt datt de BBB bei Schräinermieren eng aktiv Roll bei der Reguléierung vum Verhalen spillt.

D'Fuerscher hunn entdeckt datt d'Ant BBB eng spezifesch Versioun vum Jhe Enzym produzéiert, deen JH3 degradéiert. Dëst Hormon ass bekannt fir Fudderverhalen ënner sozialen Insektaarbechter ze förderen. D'Niveaue vum JH3-degradéierenden Enzym an der BBB variéieren tëscht verschiddenen Aarte vun Aarbechtsmaueren an der selwechter Kolonie, wat zu verschiddenen Niveauen vum JH3 am Gehir a verschidde Rollen an der Kolonie resultéiert.

Interessanterweis hunn d'Fuerscher och Beweiser datt ähnlech Mechanismen eng Roll am Mausverhalen spille kënnen. Si hunn erausfonnt datt Maus BBB Zellen Hormon-degradéierend Enzyme op méi héije Niveauen ausdrécken wéi aner Endothelzellentypen, dorënner Enzymen déi Testosteron ofbauen.

Dës Fuerschung weist wéi een eenzegt Protein op der richteger Plaz zu der richteger Zäit ausgedréckt ka bedeitend Auswierkungen op individuell Verhalen ënner komplexe Gesellschaften hunn, net nëmmen an Ameen awer potenziell an aneren Organismen, dorënner Mamendéieren.

Weider Studien si gebraucht fir d'Origine an d'Prévalenz vun dësem Mechanismus ze verstoen a seng Roll bei der Kontroll vum Verhalen ausserhalb vun den Ameen.

Quellen:

- Zell Press