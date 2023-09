Déi iwwerraschend a limitéiert Versuergung vun Helium

Resumé: Helium, e versatile an eenzegaartegt Element, gëtt ëmmer méi knapp op der Äerd. Och wann et dat zweet am meeschte reichend Element am Universum ass, ass seng Raritéit op eisem Planéit wéinst senger Liichtegkeet, déi et verursaacht an de Weltraum ze flüchten. Helium gëtt haaptsächlech als Nieweprodukt während der Erdgasextraktioun kritt. Seng Fäegkeet extrem kal ze bleiwen mécht et wäertvoll fir verschidde Applikatiounen wéi d'MRI Maschinnen ze killen an d'Raakéite vun der Raumfaart unzezéien. D'Nofro fir Helium ass extensiv, kënnt aus Industrien wéi NASA, Pharmazeutik, an de Verteidegungsministère. D'Federal Helium Reserve an den USA, verantwortlech fir 40% vum Helium vun der Welt ze liwweren, steet virun enger onsécherer Zukunft, well et geschwënn un d'privat Industrie verkaf ka ginn. Aner Länner mat bedeitende Heliumquellen enthalen Qatar, Tanzania, an Algerien. Schätzunge variéieren betreffend déi verbleiwen Heliumversuergung, mat Prognosen rangéiert vu sou wéineg wéi 10 Joer bis sou vill wéi 200 Joer. De potenziellen Impakt op d'Industrie kéint bedeitend sinn, zesummegesat vun der onbestänneg Natur vun Heliumpräisser.

Helium, en Element dat vu Kanner favoriséiert gëtt fir säin héije Stëmmeffekt, huet vill iwwerraschend Qualitéiten an Uwendungen. Trotz senger Prevalenz am Universum gëtt Helium awer ëmmer méi knapp op der Äerd. Dës Knappheet gëtt u seng Fäegkeet zougeschriwwe fir der Äerdatmosphär ze entkommen wéinst senger Liichtegkeet, sou datt et déi eenzeg net erneierbar Ressource gëtt. D'Produktioun vun Helium geschitt duerch den natierlechen Zerfall vu radioaktiven Uran an Thorium, e Prozess dee Milliarde Joer dauert.

Momentan gëtt déi meescht Helium aus ënnerierdesche Äerdgastaschen gesammelt als Nieweprodukt vum Erdgasextraktiounsprozess. Wéi och ëmmer, duerch seng Liichtegkeet schwëmmt all entkommen Helium schlussendlech un de Rand vun eiser Atmosphär a gëtt duerch Sonnewand ewechgeblosen. D'Federal Helium Reserve an den USA, déi 40% vum Helium vun der Welt liwwert, steet virun enger onsécherer Zukunft well se geschwënn un d'privat Industrie verkaf ka ginn.

Déi eenzegaarteg Eegeschafte vum Helium, besonnesch seng Fäegkeet fir extrem kal ze bleiwen mam niddregsten Kachpunkt vun all Element, maachen et onverzichtbar fir verschidden Uwendungen. Et gëtt benotzt fir superleitend Magnete a MRI Maschinnen ze killen an als Brennstoffquell fir Raumrakéiten. De Large Hadron Collider an der Schwäiz, zum Beispill, brauch 120 Tonnen Helium pro Woch fir ze bedreiwen.

D'Nofro fir Helium ass extensiv an den Industrien. NASA a SpaceX vertrauen op Helium fir flëssege Brennstoff Rakéiten, während d'pharmazeutesch Industrie an d'Verteidegungsdepartement och staark dovun ofhänken. Déi limitéiert Versuergung an onsécher Zukunft vum Helium stellen bedeitend Erausfuerderunge fir dës Industrien.

Schätzunge betreffend déi verbleiwen Heliumversuergung variéieren, mat Prognosen rangéiert vu sou wéineg wéi 10 Joer bis sou vill wéi 200 Joer. E puer Experten ënnersträichen d'Noutwendegkeet fir erhéicht Efforten am Heliumrecycling fir seng Liewensdauer ze verlängeren. Déi potenziell Konsequenze fir d'Industrie sinn déif, wann Dir déi onbestänneg Natur vun Heliumpräisser berücksichtegt.

Als Ofschloss, dem Helium seng Knappheet op der Äerd a seng wesentlech Roll a verschiddenen Industrien beliicht d'Dréngendlechkeet fir verantwortlech Notzung a Recycling Efforten. D'Onsécherheet ronderëm d'Federal Helium Reserve an déi limitéiert Quelle vum Helium an anere Länner maachen et entscheedend fir Fuerscher a Politiker fir d'Zukunft vun der Versuergung an der Demande vun dësem wäertvollt Element unzegoen.

Definitiounen:

- Helium: E chemescht Element mat Atomnummer 2, bekannt fir seng Liichtegkeet, niddereg Kachpunkt, a verschidde Uwendungen an Industrien wéi Weltraumfuerschung a medizinesch Imaging.

- MRI: Magnetic Resonance Imaging, eng medizinesch Imaging Technik déi staark Magnéitfelder a Radiowellen benotzt fir detailléiert Biller vun den internen Strukturen vum Kierper ze kreéieren.

- Federal Helium Reserve: Etabléiert an den USA an den 1920er Jore fir Helium fir Blimps ze liwweren, ass et verantwortlech fir e bedeitende Deel vun der Welt Heliumversuergung.

Quellen:

- American Chemistry Society

– Sophia Hayes, Chemiker an der Washington University zu St

- Bill Halperin, Professer fir Physik op der Northwestern University

- Bloomberg

- David Cole-Hamilton, Emeritus Professer fir Chimie op der University of St Andrews

- NBC News

Notiz: Dësen Artikel ass iwwerpréift a ka mat neien Informatioun oder Ännerungen aktualiséiert ginn fir d'Genauegkeet z'erhalen.