D'Sich no Kraaft a Liichtegkeet: Wëssenschaftler kreéieren Supermaterial mat DNA a Glas

Wëssenschaftler hunn en Duerchbroch an der Materialwëssenschaft erreecht andeems se d'Kraaft vun der DNA mat der Rengheet vum Glas kombinéiert hunn, wat zu engem Supermaterial resultéiert dat fënnefmol méi hell a véiermol méi staark ass wéi Stol. Dëst neit Material, erstallt vu Fuerscher vun der University of Connecticut, Columbia University, a Brookhaven National Lab, gëtt als "stäerkst bekannt" Material fir seng Dicht gefeiert.

D'Erausfuerderung fir e Material ze fannen dat souwuel Kraaft a Liichtegkeet besëtzt war ëmmer schwéier. Wéi och ëmmer, dëst Team vu Fuerscher huet gewisen datt dës zwou Qualitéiten net géigesäiteg exklusiv sinn. Inspiréiert vun der Rüstung vum Iron Man, hunn d'Wëssenschaftler probéiert e Material ze kreéieren dat liicht genuch ass fir de Fluch awer och staark genuch fir Feindattacken ze widderstoen.

D'Geheimnis hannert dësem Supermaterial läit an der Inherent Kraaft vum Glas. Wärend Glas a senger konventioneller Form fragil ka sinn, kann et immens Drock widderstoen wann et a sengem pursten, flawless Staat ass. Andeems Dir Nano-Gréisst Glaspartikelen benotzt, déi méi hell sinn wéi déi meescht Metaller a Keramik, ginn d'Strukturen aus dësem onbestëmmten Glas mächteg a liicht.

Fir d'Glaspartikelen an en 3D-Framework ze formen, hunn d'Fuerscher sech op DNA als Scaffold ëmgewandelt. Si hunn e selbstmontéierende DNA Kader erstallt deen als Skelett wierkt, op deem eng Glasbeschichtung applizéiert gëtt. Dëse delikate Gläichgewiicht tëscht dem DNA-Scaffold an der Glasbeschichtung resultéiert an engem Material dat robust awer liicht ass, onendlech Stäerkten an Dicht z'erreechen.

Wärend méi Fuerschung gebraucht gëtt ier dës Technologie ka benotzt ginn, plangen d'Fuerscher scho nach méi staark Materialien ze kreéieren andeems Carbide Keramik integréiert oder d'DNA Struktur verännert. D'Méiglechkeete fir dës Technologie sinn enorm, an et kann souguer zu der Entwécklung vu Kierperbewaffnung ähnlech wéi dem Iron Man säi Kostüm féieren.

D'Resultater vun dëser Etude goufen am Journal publizéiert Cell Reports Physical Science.

