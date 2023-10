Australian Cane Toads: Cannibalistic Tadpoles Speed ​​Up Evolution

Cane Mouken an Australien konfrontéiert eng grave Bedrohung vun hirer eegener Aart - cannibalistic tadpoles. Dës Tadpoles verbrauchen dacks Hatchlings, a féieren se méi séier z'entwéckelen. Wéi och ëmmer, dëse beschleunegte Wuesstum kënnt op Käschte.

D'Stroossmouken goufen 1935 an Australien agefouert fir Staangkäfer ze kontrolléieren. Amplaz goufen d'Mouken eng invasiv Spezies, multiplizéiert iwwer Kontroll a stellen eng Bedrohung fir den Ökosystem aus. D'Toxizitéit vun dëse Mouken stellt och gebierteg fleesch Päiperleken a Gefor.

Wärend erwuesse Staangmouken ongeféier 25 cm (10 Zoll) an der Längt moossen, sinn et hir Tadpole déi kannibalistescht Verhalen weisen, hir eege Aart verbrauchen. Dëst Verhalen ass net ongewéinlech bei Fräschen a Moutenarten, normalerweis geschitt wann Ressourcen knapp sinn. Australesch Staangmouken weisen awer dëst Verhalen zimlech dacks aus.

An engem Experiment duerchgefouert vum invasiven Speziesbiolog Jayna DeVore an hire Kollegen, hu se festgestallt datt australesch Tadpoles 2.6 Mol méi wahrscheinlech hatchlings am Verglach zu net-australesche Tadpoles ze kannibaliséieren. En anert Experiment huet opgedeckt datt australesch Tadpoles 30 Mol méi un Hatchlings ugezunn sinn wéi aner Tadpoles.

Hatchlings an Australien entwéckelen méi séier wéi hir Kollegen soss anzwousch. Wärend dës beschleunegt Entwécklung hir Iwwerlieweschancen erhéicht, léisst se se manner entwéckelt wéi net-australesch Staangmouken an der Tadpole a reife Stadien vun hirem Liewen.

Dës Hatchlings hunn evoluéiert fir hir Entwécklung ze beschleunegen wann se d'Präsenz vun aneren Tadpoles spieren, wat d'Konkurrenz a potenzielle Kannibalismus ugeet. Dës evolutiv Adaptatioun erlaabt hinnen d'Dauer vun hirer vulnérabel Etapp ze reduzéieren.

Kannibalismus ënner Cane Mouken kéint als Form vu Bevëlkerungskontrolle gesi ginn, well et d'Konkurrenz fir limitéiert Ressourcen am Weier eliminéiert. Et weist och déi bemierkenswäert Geschwindegkeet bei där d'Evolutioun ka geschéien. Déi australesch Staangmouken hunn däitlech evoluéiert zënter hirer Aféierung op de Kontinent.

Dës Fuerschung füügt zu eisem Verständnis vun der komplexer Dynamik vun invasiven Arten an den Impakt, déi se op gebierteg Ökosystemer kënnen hunn. D'Etude gouf am PNAS publizéiert an ënnersträicht déi lafend evolutiv Waffenrennen tëscht der kannibalistescher Tadpolestadium an dem vulnérabele Ee an de Schweessstadien an invadéierte Liewensraim.

