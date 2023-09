En neie Projet fir d'Magie vum Night Sky Observatioun zréckzebréngen

An der Welt vun der Astronomie war d'Debatt tëscht de Gebrauch vun groussen, komplizéierten Teleskope versus portablen an einfache Spektiven ëmmer en Thema vun der Diskussioun. Iwwerdeems Teleskope hir Plaz hunn, fannen vill Astronomen datt d'Binokulare eng richteg an immersiv Vue op den Nuetshimmel bidden. Net nëmme sinn d'Binokulare méi portabel, awer si bidden och en eenzegaartegen an engagéierende Wee fir den Himmel ze entdecken an ze léieren.

Analog Sky, e Projet vum Robert Asumendi, huet viru kuerzem e spannende Do-it-yourself Kit mam Numm Magic ugekënnegt. Dëse Projet zielt d'Magie vum Himmelsobservatioun zréckzebréngen andeems d'Benotzer et erlaabt hir eege Box-Stil Astronomie Vergläicher ze bauen. De Kit kombinéiert déi bescht Feature vu Spektiven an Teleskopen, a bitt en neien an innovative Wee fir den Nuetshimmel ze entdecken.

Bauen Magic ass en einfache Prozess deen op dräi verschidde Manéiere kann ugoen. D'Benotzer kënnen entweder d'Majoritéit vun den Deeler 3D drécken (ausser Optik) baséiert op de geliwwerte Spezifikatioune, d'Deeler vun de proposéierte Fournisseuren bestellen oder eng Hybrid Approche huelen a béid Methoden kombinéieren. D'Ennresultat ass e kompakten a liichte Binokularteleskop mat engem richtege Wénkel-Betrachter, ähnlech wéi de Bench Top Project Moonwatch Zuschauer, déi an den 1960er Jore benotzt goufen.

Magic ass net nëmmen einfach ze benotzen, awer et huet och verschidde Applikatiounen. Et kann benotzt ginn fir terrestresch Vue, Vugel kucken, a souguer ënner multiple Beobachter gedeelt ginn. D'Diopter-Okularabstand ka séier ugepasst ginn, wat et erlaabt eng nahtlos Hand-off vun der Vue vun enger Persoun op déi aner. Ausserdeem ass Magic entwéckelt fir kompakt a liicht ze sinn, sou datt et ideal ass fir séier Frontporch Sessiounen oder fir Kanner eleng ze droen.

De Magic Kit kann mat Filteren upgradéiert ginn an enthält e 4-Milliwatt Laser Pointer fir ze zielen an en ausklappbare 1x Finder als Backup. D'Gesamtkäschte fir Magic ze bauen reeche vun e bësse méi wéi $ 300 wann d'Deeler 3D gedréckt sinn op ongeféier $ 500 wann de recommandéierten Stativ benotzt gëtt. Bedenkt datt qualitativ héichwäerteg astronomesch Binokulare bis zu dausend Dollar kaschten, sinn d'Käschte fir Magic ze bauen relativ bezuelbar.

Analog Sky's Magic bitt eng Geleeënheet fir Famillen an engem gemeinsame Projet ze engagéieren an nei mat der Einfachheet an der Schéinheet vum Nuetshimmel ze verbannen. An enger Ära dominéiert vun Écran-Zäit, Magic bitt en erfrëschende an immersive Wee fir d'Wonner vum Universum zesummen ze genéissen.

Quellen:

- Analog Sky (Robert Asumendi, Universum haut)