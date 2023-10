Astronauten op der International Space Station Sécher Trotz Leckage am russesche Modul

D'NASA huet bestätegt datt d'Astronauten u Bord vun der International Space Station (ISS) trotz enger Leckage am russesche Modul net a Gefor waren. D'Agence huet Flakelen observéiert, déi aus engem vun de Heizkierperen am Roscosmos Nauka Multipurpose Laboratory Module (MLM) erauskommen, an d'Crew gouf opgefuerdert d'Schalteren op den US Segmentfenster als Virsiichtsmoossnam géint Kontaminatioun zouzemaachen.

De observéierte Leck ass um Nauka Backup Heizkierper, deen op der Äussewelt vum Modul montéiert ass. Russesch Beamten hunn verséchert datt d'Temperatur am MLM bequem ass an et gi keng Ännerungen un Operatiounen, Experimenter oder Crew Trainingsperioden. De primäre Heizkierper op Nauka, deen de Modul komplett ofkillt, funktionnéiert normalerweis.

D'NASA wäert weiderhin d'Ursaach vum Leck ënnersichen. Dësen Tëschefall ass dee leschten an enger Serie vu russesche Ausrüstungskühlflüssegkeeten op der ISS an de leschte Méint. Déi viregt Tëschefäll goufe spekuléiert als Resultat vu Mikrometeoroid Auswierkungen ze sinn, awer e puer Experten gleewen datt et e gréissere Problem op der Hand ka sinn.

De Jonathan McDowell, e Raumfaartanalytiker um Harvard-Smithsonian, huet erwähnt datt dräi Kältemittelsystemer e potenziell systemesche Problem beweisen. Wärend d'Astronauten op der ISS sécher sinn, ass et entscheedend d'Ursaach vun dëse Fuite ze verstoen fir déi laangfristeg Zouverlässegkeet a Sécherheet vun der Raumstatioun ze garantéieren.

Quellen:

- International Space Station (NASA)

- Russesch Beamten op Telegram