All Joer organiséiert d'NASA en aussergewéinlecht Event dat Leit aus der ganzer Welt zesummebréngt fir de Mound ze observéieren - virtuell. International Observe the Moon Night ass eng jährlech ëffentlech Feier déi zielt fir Moundbegeeschterten ze verbannen, Moundwëssenschaft an Exploratioun ze förderen, an eis kulturell a perséinlech Verbindunge mam Himmels Begleeder vun der Äerd ze honoréieren.

D'Schéinheet vun dësem Event läit an der Accessibilitéit. Onofhängeg vun Ärer Plaz, Dir kënnt un de Moundfeier deelhuelen. Dir hutt d'Méiglechkeet fir virtuell oder perséinlech Eventer matzemaachen oder ze hosten, oder einfach de Mound aus dem Komfort vun Ärem Heem beobachten. Déi global Moundgemeinschaft kënnt duerch verschidde Plattformen zesumme wéi d'Facebook Säit vum Event, soziale Medienkanäl mat #ObserveTheMoon, an d'International Observe the Moon Night Flickr Grupp.

D'NASA huet e puer Ziler fir dëst Evenement beschriwwen. Als éischt déngt et als Feier, a bréngt Leit aus der ganzer Welt zesummen, déi eng Passioun fir de Mound deelen. Et zielt och d'Sensibiliséierung vun de Moundprogrammer vun der NASA ze erhéijen, d'Moundwëssenschaft an d'Exploratioun méi zougänglech fir de Public ze maachen. Ausserdeem erlaabt International Observe the Moon Night Individuen d'Räich vu Mound a Weltraumwëssenschaften ze entdecken, andeems de Äerdmound als Startpunkt fir hir Entdeckungsrees benotzt.

D'Evenement encouragéiert d'Deelen vu Mound-inspiréierte Geschichten, Biller, Konschtwierker a méi, fir eng kreativ Verbindung mat eisem Himmelskierper ze förderen. Duerch den Interessi un der Moundobservatioun erweidert International Observe the Moon Night säin Impakt op de breeden Himmel an d'Welt ronderëm eis, inspiréiert eng weider Exploratioun.

Also markéiert äre Kalenner! Dëst Joer International Observe the Moon Night Event kann duerch d'NASA TV Broadcast gesi ginn. Stemmt den 7. Oktober 23 um 00:21 EDT / 2023:XNUMX UTC un, a maach mat der globaler Moundgemeinschaft op eng verzauberend Rees vun Entdeckung an Unerkennung fir de Mound.

Quellen:

-NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter Mission, d'Solarsystem Exploration Division am NASA's Goddard Space Flight Center, an aner NASA an astronomesch Organisatiounen.