Mars 'Kompositioun verroden Hiweiser iwwer fréi Sonnesystem

Nei Offenbarungen iwwer d'Zesummesetzung vum Mars werfen Liicht op d'fréi Existenz vum Planéit an d'Positioun am Sonnesystem. Rezent Entdeckunge vun der NASA InSight Lander Missioun hu fréier Viraussetzungen iwwer d'Zesummesetzung vum Mars erausgefuerdert, besonnesch wat säi Kär ugeet.

Am Géigesaz zu der Äerd, déi e haaptsächlech flëssege Eisenkär huet, weisen d'InSight Observatioune datt de Mars e méi klenge Kär huet mat enger Schicht vu flëssege Silikaten, déi et ëmginn. D'Daten suggeréieren datt dës Schicht ongeféier 150 Kilometer déck ass an d'Fielskrust vum Planéit ëmginn. Dës Erkenntnisser hunn d'Wëssenschaftler gefuerdert, hir Verständnis vun der Planetaresch Bildung ze iwwerdenken.

De Fuerscher Dongyang Huang vun der ETH Zürich erkläert, datt déi éischt Observatioun vun der Kärkompositioun vum Mars, déi en iwwerraschend héijen Undeel vu méi liicht Elementer enthält, existéierend Theorien iwwer d'planetaresch Entwécklung widdersprécht. Wéi och ëmmer, weider Analyse huet zu enger neier Hypothese gefouert: De Mars huet e méi klengen, méi dichte Kär mat engem flëssege Zentrum, deen ongeféier 9-14% méi hell Elementer enthält. Dës eenzegaarteg Zesummesetzung fuerdert fréier Viraussetzungen eraus a liwwert tantaliséierend Hiweiser iwwer de fréien Urspronk vum Mars.

D'Dichtdifferenzen, déi aus de seismeschen Donnéeën ofgeleet ginn, gesammelt vum InSight's Seismograph, bidden wäertvoll Abléck an den Interieur vum Planéit. Wärend op der Äerd benotze Fuerscher Seismographe fir Buedemvibrationen ze moossen an d'Dicht vum Planéit an d'chemesch Zesummesetzung ofzeschléissen, d'Studie vum Mars stellt verschidden Erausfuerderunge vir. Dem InSight säi Seismograph, deen éischte vu senger Aart, déi um Mars ofgebaut gouf, huet d'Wëssenschaftler erlaabt entscheedend Daten iwwer d'Vibratiounsmuster an d'Zesummesetzung vum Planéit ze sammelen.

Dës rezent Erkenntnisser weisen datt de Mars fréier wéi d'Äerd an der Geschicht vum Sonnesystem entstanen ass, méiglecherweis während enger Zäit wou d'Sonn vun enger niwweleg Wollek vu Partikelen ëmgi war. Déi markant Zesummesetzung vum Kär vum Mars bitt en intriganten Abléck an d'Vergaangenheet vum Planéit a stellt faszinéierend Froen iwwer d'Konditiounen déi sech während senger Formation herrscht hunn.

Oft gestallten Froen

1. Wat ass d'Zesummesetzung vum Kär vum Mars?

No rezenten Observatioune vun der NASA InSight Lander Missioun ass de Mars Kär méi kleng wéi virdru gegleeft an enthält eng Schicht vu flëssege Silikater ronderëm säi flëssege Eisenkär.

2. Wéi hunn d'Fuerscher d'Zesummesetzung vum Mars studéiert?

D'Fuerscher hunn dem InSight säi Seismograph benotzt fir Schwéngungsmuster ze moossen an d'Dicht vum Planéit an d'chemesch Zesummesetzung ofzeschléissen. Dëst huet wäertvoll Donnéeën iwwer de Kär vum Mars a seng ënnerschiddlech Zesummesetzung geliwwert.

3. Wéi ënnerscheet sech dem Mars seng Zesummesetzung vun der Äerd?

Wärend d'Äerd e haaptsächlech flëssege Eisenkär huet, huet de Mars säi Kär eng méi kleng Gréisst an enthält nieft flëssege Eisen eng Schicht vu flëssege Silikaten.

4. Wat suggeréieren d'Erkenntnisser iwwer d'Bildung vum Mars?

Dee méi héijen Undeel vu Liichtelementer am Kär vum Mars suggeréiert datt de Planéit méi fréi am Sonnesystem geformt ass wéi d'Äerd. Dëst weist datt de Mars sech entwéckelt huet, während d'Sonn nach vun enger niwweleg Partikelwollek ëmgi war.