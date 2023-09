Am November 2022 huet d'Tara Sweeney eng Fuerschungsexpeditioun op den Thwaites Gletscher a Westantarktis gestart. Wärend hiert Haaptziel war d'Geologie vum Gletscher an d'Äisschmelz ze studéieren, konnt Sweeney net erënneren un wéi et fille kéint wéi e Weltraumfuerer ze sinn. Als fréiere Air Force Offizéier an aktuell Doktorand an der Moundgeologie huet si d'Ähnlechkeet tëscht Antarktis Expeditiounen a Raummissiounen gefillt.

Zënter Joeren hunn Weltraumwëssenschaftler d'Erfarunge vu Leit studéiert, déi an extremen Ëmfeld wéi Antarktis liewen, fir d'Erausfuerderungen an d'Konditioune besser ze verstoen, déi Astronauten op anere Planéite stellen. Dës polar Expeditioune déngen als wäertvoll Analog fir Weltraumfuerschung, a bidden Abléck an déi physiologesch a psychologesch Aspekter vu laange Missiounen.

Wärend hirem 16 Deeg Openthalt um Thwaites Gletscher hunn d'Sweeney an hir Team an Zelter gelieft an hunn haart Wiederkonditiounen getraut. Si hunn Stuerm a Blizzards konfrontéiert, hunn Deeg an hiren Zelter agespaart. Sweeney huet sech souguer an engem Whiteout gefaange fonnt, d'Erfahrung vergläicht mat engem Ping-Pong Ball ze sinn. Trotz den Erausfuerderungen huet si e Gefill vu Fokus an Opreegung gefillt, déi si op hirem Heemkontinent net erlieft huet.

Op der 2023 Analog Astronaut Konferenz am Mee deelhuelende Sweeney eng eenzegaarteg Geleeënheet fir d'analog Astronauterfahrung weider ze entdecken. D'Konferenz huet Leit zesummebruecht déi laangfristeg Weltraumreesen op der Äerd simuléieren. Gehalen an der Biosphere 2, e selbstännegen Habitat an der Wüst vun Arizona, huet d'Evenement als Zil d'Viabilitéit ze verstoen fir bewunnbar Ëmfeld op feindleche Planéiten ze kreéieren.

Dem Sweeney seng Rees op den Thwaites Gletscher an hir Participatioun un der Analog Astronaut Konferenz beliicht d'Verbindung tëscht Polarfuerschungen a Raummissiounen. Dës Erfarunge bidden wäertvoll Abléck an déi kierperlech a geeschteg Erausfuerderungen, déi Astronauten op zukünfteg Missiounen op de Mound, de Mars an doriwwer eraus kéinte begéinen.

Quellen:

- Universitéit vun Texas zu El Paso (Universitéit)

- Analog Astronaut Konferenz (Konferenz)