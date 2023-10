Astronomen Zeien Éischt Infrarout Aurora op Uranus, Liichtjoer op bizarre Magnéitfeld

Eng banebrytend Entdeckung gouf vun Astronomen gemaach, well se fir d'alleréischt Kéier en Infrarout-Aurora um Planéit Uranus observéiert hunn. Dës spannend Entwécklung bitt wäertvoll Abléck an déi komesch Magnéitfelder, déi op de wäitem äisege Risen an eisem Sonnesystem existéieren.

Aurorae, allgemeng bekannt als Nord- a Südliichter, ginn typesch duerch Sonnewand verursaacht, déi mat héich geluedenen Partikelen an der Äerdatmosphär kollidéiert. Dës Kollisioun ioniséiert d'Partikelen, doduerch datt se Liicht emittéieren an déi faszinéierend gréng a purpurroude Affichage kreéieren déi mir an de Polarregiounen gesinn.

Ähnlech Forme vun Aurora sinn op anere Planéiten observéiert ginn, wéi zum Beispill den onrouege Himmel vum Jupiter a senge Mounden. 1986 huet d'Voyager 2 Sond den éischten Abléck vun ultraviolettem Aurorae um Uranus geliwwert. Wéi och ëmmer, dës rezent Entdeckung markéiert déi éischte Kéier datt en Infrarout Aurora um Planéit dokumentéiert gouf.

Am Géigesaz zu der Äerdatmosphär, déi haaptsächlech aus Stickstoff a Sauerstoff besteet, huet den Uranus eng Atmosphär déi vu Waasserstoff an Helium dominéiert gëtt. Als Resultat emittéieren d'Aurorae um Uranus Liicht a Wellelängten ausserhalb vum sichtbare Spektrum, wéi zum Beispill Infrarout. Dëst bedeit datt dës Himmelskierper fir de mënschlechen Ae onsichtbar bleiwen, ouni déi liewege Faarwen op eisem Heemplanéit ze gesinn.

Wéi och ëmmer, mat dem mächtege Keck II Teleskop op Hawaii konnten d'Wëssenschaftler déi spezifesch Wellelängten vum Infraroutlicht, dat vum Uranus emittéiert ass, observéieren an analyséieren. Si konzentréiere sech op d'Infrarout Liicht, dat vun engem geluedenen Partikel genannt H3+ ausgestraalt gëtt, wat hëlleft d'Temperatur an d'Atmosphärdicht vum Partikel ze moossen.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Dicht vum H3+ an der Atmosphär vum Uranus ëm iwwerraschend 88 Prozent eropgaang ass, trotz minimale Verännerungen an der Temperatur. Si attributéieren dëst un d'Auroral Aktivitéit déi verstäerkt Ioniséierung generéiert. Dës Erkenntnisser liwweren entscheedend Beweiser fir d'Theorie datt energesch Aurorae eng bedeitend Roll spillen bei der Erwiermung vu Gasgiganteplanéite wéi Uranus, andeems d'Hëtzt vun der Aurora op de magnetesche Equator dréckt.

Ausserdeem hunn déi ongewéinlech Magnéitfelder vum Uranus a sengem äisegem Kolleg Neptun laang Wëssenschaftler verwonnert. D'magnetesch Pole vun dëse Planéite sinn komesch falsch mat hiren Rotatiouns-Spinnachsen ausgeriicht. Well d'Auroraaktivitéit enk mam Magnéitfeld vun engem Planéit gebonnen ass, mengt d'Team datt d'Studie vum Uranus seng Aurora hëllefe kéint d'Geheimnis hannert de falsch ausgeriichtte Magnéitfelder entdecken.

Interessanterweis konnt dës Fuerschung och Liicht werfen op enigmatesch Prozesser, déi op der Äerd geschéien, wéi zum Beispill geomagnetesche Réckgang, wou d'Nord- a Südpole vum Planéit effektiv Plaz wiesselen. Den Impakt vun dëse Phänomener ze verstoen ass entscheedend fir Systemer déi op dem Äerdmagnéitfeld ofhängeg sinn, dorënner Satelliten, Kommunikatiounen a Navigatioun.

Déi banebriechend Etude, gefouert vum Emma Thomas, engem Doktorand an der University of Leicester School of Physics and Astronomie, erweidert eist Verständnis vun de wäitem äisege Risen an eisem Sonnesystem. Andeems se d'Geheimnisser vum Uranus seng Aurora entdecken an d'Geheimnisser vu sengem Magnéitfeld entfalen, hoffen d'Wëssenschaftler wertvoll Abléck an aner Exoplanéite mat ähnlechen Charakteristiken ze kréien, déi potenziell hir Gëeegentheet fir d'Liewen z'ënnerstëtzen.

Oft gestallten Froen

Q: Wat ass eng Aurora?



A: Eng Aurora ass en natierlecht Phänomen, deen duerch d'Interaktioun tëscht Sonnewand a geluedenen Partikelen an der Atmosphär vun engem Planéit verursaacht gëtt, wat zu der Emissioun vu Liicht resultéiert.

Q: Wat verursaacht d'Nord- a Südliichter op der Äerd?



A: D'Nord- a Südliichter ginn duerch Sonnewand verursaacht, déi mat geluedenen Partikelen an der Äerdatmosphär kollidéiert, besonnesch no bei de Pole vum Planéit.

Q: Firwat sinn Aurorae um Uranus onsichtbar fir dat mënschlecht Auge?



A: Aurorae um Uranus emittéieren Liicht a Wellelängten ausserhalb vum sichtbare Spektrum, sou wéi Infrarout. Well dat mënschlecht Auge nëmme siichtbar Liicht ka gesinn, bleiwen dës Aurorae onsichtbar.

Q: Wéi gouf d'Infrarout-Aurora um Uranus entdeckt?



A: D'Wëssenschaftler hunn de Keck II Teleskop op Hawaii benotzt fir spezifesch Wellelängten vum Infrarout Liicht, dat vum Planéit Uranus emittéiert ass, ze observéieren an ze analyséieren, a konzentréieren sech op d'Liicht vun engem geluedenen Partikel bekannt als H3+.

Q: Wéi konnt d'Studie vum Uranus seng Aurora hëllefen dem Äerdmagnéitfeld ze verstoen?



A: Uranus säi falsch ausgeriichtte Magnéitfeld bitt d'Wëssenschaftler eng Geleeënheet fir d'Effekter vun der Auroral Aktivitéit a Magnéitfelder ze studéieren. Dës Fuerschung kann Abléck an Prozesser ubidden wéi geomagnetesch Reversal, déi d'Äerd Magnéitfeld an d'Systemer, déi drop ofhängeg sinn, beaflossen.