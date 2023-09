Indien huet eng laangjäreg Geschicht vu Solarfuerschung, daten zréck an de spéiden 19. Joerhonnert. D'Solarfuerschungsefforte vum Land goufen initiéiert vum HF Blanford, dem éischte Generaldirekter vum Indien Meteorologeschen Departement, deen 1881 d'Noutwendegkeet fir genee Opzeechnunge vun der Sonneheizkraaft a sengen Effekter op der Äerduewerfläch proposéiert huet. De Ruchi Ram Sahni, e Pionéier vun der wëssenschaftlecher Populariséierung zu Punjab, ass 1885 dem Blanford seng Equipe als zweeten Assistent Meteorologesche Reporter ugeschloss.

De Kodaikanal Solar Observatoire (KSO) gouf 1899 gegrënnt a gouf e wichtegen Hub fir d'Solarastronomie. Am Joer 1909 huet de briteschen Astronom J Evershed eng banebrytend Entdeckung um KSO gemaach, déi als "Evershed Effekt" bekannt gouf. De KSO huet och eng Roll bei der Entdeckung vum berühmten "Raman Effekt" am Joer 1928 gespillt, mam KS Krishnan als ee vun de Co-Autoren vum Fuerschungspabeier.

An der Fortsetzung vun der Solarfuerschung vun Indien, gouf den Indian Institute of Astrophysics (IIA) zu Bengaluru gegrënnt an 1971. Et huet d'Observatoiren um Kodaikanal a Kavalur absorbéiert an huet zënterhier bedeitend Bäiträg zur Sonnenfuerschung gemaach. D'IIA huet de Visible Line Emission Coronagraph entwéckelt, e Schlësselkomponent vun der kommender indescher Observatoire Missioun, Aditya-L1.

Den Aditya-L1 soll fréi d'nächst Joer seng Destinatioun erreechen, wou en d'Sonn Fotosphär, Chromosphär an déi äusserst Schichten observéiert. Säin Haaptzil ass awer d'Raumwieder ze studéieren an déi onberechenbar Spikes am Magnéitfeld ze iwwerwaachen, déi duerch d'Coronal Masseaustausch vun der Sonn verursaacht ginn. Dës Coronal Mass Ejections kënnen eng Bedrohung fir d'technologesch ofhängeg Zivilisatioun stellen andeems d'Satellitten an elektresch Gitter schueden.

Den Timing vun der Missioun Aditya-L1 entsprécht dem erwaarten Héichpunkt vum Sonnefleckenaktivitéitszyklus am Joer 2026. Aner Organisatiounen, wéi d'NASA an d'UK Regierung, hunn och d'Raumwieder iwwerwaacht fir seng potenziell Risiken ze reduzéieren.

Indesch kosmesch Strahlexperimenter hunn och bedeitend Bäitrag zur Weltraumfuerschung gemaach. D'GRAPES-3 Experiment, eng Zesummenaarbecht tëscht Indien a Japan, entdeckt eng "transient Schwächung vum magnetesche Schëld vun der Äerd", déi mat engem Sonnestuerm korreléiert am Joer 2015. Dës Fuerschung, publizéiert an Physical Review Letters, huet d'Wichtegkeet vun der korrekter Stuerm Arrivéezäit bewisen. Prognose fir wirtschaftlech Verloschter während engem globalen Ofschloss ze minimiséieren.

Déi räich Traditioun vun der Solarfuerschung an Indien, kombinéiert mat senger wuessender Expertise an der Weltraumwieder Iwwerwaachung, ënnersträicht d'Engagement vum Land fir wëssenschaftlech Wëssen ze förderen an ze schützen géint potenziell Gefore verbonne mat der Sonnenaktivitéit.

Quellen: Arun Kumar Grover