Indien huet dëse Summer Geschicht gemaach andeems hien dat véiert Land gouf fir e Raumschëff um Mound erfollegräich ze landen. Wéi och ëmmer, de leschten Update vun der Indian Space Research Organisation (ISRO) weist datt de Vikram Lander a Pragyan Rover vun der Chandrayaan-3 Missioun am Moment offline sinn.

Chandrayaan-3, deen am Juli an der Moundëmlafbunn ukomm ass, huet als Zil an der südlecher Polarregioun vum Mound ze beréieren, en Zilgebitt fir zukünfteg NASA Astronautmissiounen. D'russesch Luna-25 Raumschëff huet och fir dësen Ënnerscheed gekämpft, awer ass duerch e Systemfehler erofgefall, wat Indien verlooss huet fir déi éischt Landung den 23. August ze behaapten.

No der Moundnuecht huet d'ISRO probéiert de Vikram a Pragyan ze kontaktéieren, awer keng Signaler goufen vun der Uewerfläch kritt. Déi verlängert Däischtert hu vläicht d'Batterien vun de Solar-ugedriwwene Roboteren entlaascht, obwuel et nach ëmmer Hoffnung ass datt se erëm online kéinte kommen, wa genuch Zäit kritt fir opzeladen.

Dëst war déi zweete Kéier datt Indien dës Hardware op enger Moundmissioun no der Chandrayaan-2 Missioun am Joer 2019 benotzt huet, wou en ähnleche Lander a Rover kuerz no der Ëmlafbunn erofgefall ass. Trotz der Onsécherheet ronderëm den aktuellen Zoustand vum Lander a Rover, gëtt Chandrayaan-3 als eng bemierkenswäert Erreeche fir de Weltraumprogramm vun Indien ugesinn.

D'Missioun follegt net nëmmen de Versoen vum russesche Versuch, awer huet och vital Daten iwwer de südleche Breedegraden vum Mound gesammelt, wat d'wahrscheinlech Präsenz vu Waasser am Moundbuedem beweist. Wéi d'NASA zielt Astronauten an dës Regioun ze schécken, kann d'Entdeckung vu groussen Äisablagerungen a permanent schatteg Krateren instrumental sinn fir zukünfteg mënschlech Missiounen z'ënnerstëtzen andeems se néideg Ressourcen wéi Brennstoff, Sauerstoff an Drénkwaasser ubidden.

Wärend d'Resultat vum Chandrayaan-3 onsécher bleift, symboliséiert et dem Indien säi staarke Start an der Moundfuerschung an hire bedeitende Bäitrag zu eisem Verständnis vum Himmelsnopesch vun der Äerd.

Definitiounen:

– Chandrayaan-3: Indien seng Moundmissioun zielt fir e Lander a Rover an der südlecher Polarregioun vum Mound ze landen.

- Moundnuecht: D'Period vun der Däischtert op der Mounduewerfläch erliewt wann d'Sonn vum Mound blockéiert gëtt.

- Vikram Lander: De Lander Komponent vun der Chandrayaan-3 Missioun.

- Pragyan Rover: De Rover Komponent deen de Vikram Lander begleet.

– ISRO: Indian Space Research Organisation, déi national Weltraumagence vun Indien.

