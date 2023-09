Indien seng Moundmissioun, Chandrayaan-3, kann Beweiser fir e "Moundbiewen" op der Uewerfläch vum Mound entdeckt hunn. D'Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA), un der Vikram Lander verbonnen, huet seismesch Aktivitéit de 26. August festgestallt, wat dat éischt méiglecht Moundbiewen zënter den 1970er markéiert. Dës Entdeckung, zesumme mat de Beweegunge vum Indien Pragyan Rover, kéint wäertvoll Abléck an d'geologesch Zesummesetzung vum Mound ginn.

De Moundbiewen gouf festgestallt kuerz nodeems d'Vikram Lander den 23. August um Südpol vum Mound beréiert ass. D'Indian Space Research Organisation (ISRO) sot datt d'Evenement natierlech schéngt an ass am Moment ënner Enquête. D'Apollo Moundmissiounen an den 1960er an 1970er Jore waren déi éischt fir seismesch Aktivitéit um Mound z'entdecken, an huet seng komplex geologesch Struktur opgedeckt.

Rezent Fortschrëtter an Analyseinstrumenter a Computermodeller hunn d'Wëssenschaftler erlaabt e bessert Verständnis vum Moundinterieur ze kréien. Studien hu gewisen datt de Mound méiglecherweis en Eisenkär huet, ëmgi vun engem dichten, festen Eisenkugel. Zousätzlech kënnen Blobs vum geschmollte Mantel vum Mound vum Rescht trennen, wat zu Äerdbiewen resultéiert wéi se op d'Uewerfläch klammen.

D'Magnéitfeld vum Mound ënnerscheet sech däitlech vun dem Äerdmound. Iwwerdeems d'Äerd e staarkt Magnéitfeld huet, ass den Interieur vum Mound meeschtens gefruer a feelt e robust Magnéitfeld. Wéi och ëmmer, Fielsen, déi wärend den Apollo-Missioune vun der NASA erfaasst goufen, suggeréieren datt de Mound an der Vergaangenheet e mächtegt geomagnetescht Feld hätt.

Chandrayaan-3 zielt d'Liicht op dës Geheimnisser ze werfen andeems se hir Exploratioun vun der Mounduewerfläch weiderféieren. Souwuel d'Lander wéi och de Rover sinn am Moment am Schlofmodus awer wäerten d'Operatiounen erëmfannen wann de Mound den 22. September an Dagesliicht erakënnt. Mat hire Solar-ugedriwwene Fäegkeeten sinn dës Instrumenter gutt positionéiert fir d'Geheimnisser vun der interner Struktur vum Mound z'entdecken a wäertvoll Abléck a seng Geschicht ze bidden.

