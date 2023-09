Entdeckt de Vikram Lander: E Bléck méi no beim ISRO's Pragyaan Rover

By

D'Indian Space Research Organisation (ISRO) huet bedeitend Fortschrëtter an der Weltraumfuerschung mat sengem Vikram Lander a Pragyaan Rover gemaach. De Pragyaan Rover huet e Bild vum Vikram Lander ageholl, deen den Erfolleg vun der Missioun weist.

De Pragyaan Rover, entwéckelt vum ISRO, ass e Roboter Gefier entworf fir Experimenter op der Mounduewerfläch ze maachen. Et gouf erfollegräich vun der Vikram Lander agesat, dat ass e Raumschëff entworf fir eng mëll Landung um Mound ze maachen. Zesummen bilden se en integralen Deel vun der Chandrayaan-2 Missioun vun Indien.

D'Bild erfaasst vum Pragyaan Rover weist de Vikram Lander vir, wat de Wëssenschaftler wäertvoll Daten iwwer de Fortschrëtt vun der Missioun gëtt. Och wann de Lander leider keng erfollegräich Landung gemaach huet, gëtt d'Bild entscheedend Abléck fir zukünfteg Missiounen an hëlleft ze verstoen wat falsch gaang ass.

De Vikram Lander an de Pragyaan Rover sinn Deel vun den ambitiéise Pläng vum ISRO fir d'Mounduewerfläch ze studéieren a wëssenschaftlech Donnéeën ze sammelen. D'Missioun zielt fir d'Südpolareregioun vum Mound ze entdecken, déi bis elo net extensiv studéiert gouf. De Pragyaan Rover, mat fortgeschrattenen Instrumenter ausgestatt, sammelt wäertvoll Informatioun iwwer d'Uewerfläch vum Mound, d'Buedemkompositioun an d'Moundatmosphär.

Dem ISRO seng Chandrayaan-2 Missioun hält grouss Bedeitung well et den zweete Versuch vun Indien markéiert fir de Mound z'erklären. Trotz den Erausfuerderungen, déi während der Landung konfrontéiert sinn, sinn d'Fortschrëtter vum Vikram Lander a Pragyaan Rover en Testament fir d'wuessend Fäegkeeten vun Indien an der Weltraumfuerschung.

Als Schlussfolgerung gëtt d'Bild vum Pragyaan Rover vum Vikram Lander wäertvoll Daten fir de Fortschrëtt vun der Missioun ze verstoen. Dem ISRO seng ambitiéis Chandrayaan-2 Missioun weist den Engagement vun Indien fir Weltraumfuerschung a seng wuessend Fäegkeeten am Feld.

Definitiounen:

ISRO - Indian Space Research Organisation

Vikram Lander - E Raumschëff entwéckelt fir eng mëll Landung um Mound ze maachen

Pragyaan Rover - E Roboter Gefier entwéckelt vum ISRO fir Experimenter op der Mounduewerfläch

