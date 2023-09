Indien Aditya-L1 Missioun Sammelt Daten iwwer Solarpartikelen ronderëm d'Äerd

Indien Aditya-L1 Missioun huet ugefaang Daten iwwer d'Behuele vu Partikelen ze sammelen déi d'Äerd ëmginn. D'Missioun, déi den 2. September gestart gouf, zielt d'Sonnenaktivitéiten ze studéieren fir d'Weltraumwieder a säin Impakt op d'Äerd besser ze verstoen.

D'Raumschëff Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) Instrument gouf den 10. September aktivéiert, während d'Raumschëff ongeféier 31,068 Meilen vun der Äerd ewech war. STEPS besteet aus sechs Sensoren déi super thermesch an energesch Ionen an Elektronen a verschiddene Richtungen moossen mat nidderegen an héijen Energie Partikelspektrometer.

Aditya-L1 ass Richtung Äerd-Sonn Lagrange Point 1, deen ongeféier 1 Millioun Meilen ewech läit. D'Raumschëff wäert weider Partikele ronderëm eise Planéit vun dëser wäiter Orbital Staang observéieren. Déi gesammelt Donnéeën hëllefen d'Wëssenschaftler d'Origine, d'Beschleunigung an d'Anisotropie (Variatiounen an der Intensitéit an Charakteristiken jee no Richtung) vun de Sonnewand- a Raumwiederphenomener z'ënnersichen.

D'Missioun huet insgesamt siwe Wëssenschaftsinstrumenter u Bord. Véier vun dësen Instrumenter wäerte sech op d'Sonn direkt konzentréieren, während déi aner dräi Partikel um Lagrange Point 1 moossen fir d'Auswierkunge vun der Sonnendynamik am interplanetaresche Medium ze studéieren.

Déi fréier Moundmissioun vun Indien, Chandrayaan-3, ass erfollegräich op der Mounduewerfläch gelant den 23. August. Während d'Missioun am Moment am Schlofmodus ass fir d'Moundnuecht ze iwwerliewen, plangt d'Indian Space Research Organisation (ISRO) de Lander a Rover z'erwächen wann d'Sonn geet op der Kraterfläch vum Mound op.

Mat der Aditya-L1 Missioun a sengem Fokus op der Sonn ze studéieren, zielt Indien säi Verständnis vu Weltraumwieder ze verbesseren an zum Wësse vun der breeder wëssenschaftlecher Gemeinschaft vun eisem Gaaschtstär bäizedroen.

