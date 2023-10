Den Hanle Dark Sky Reserve: En Hafen fir Amateurastronomen

D'Hanle Duerf, am Changthang Wildlife Sanctuary, ass bekannt fir seng uerdentlech däischter Himmel an dréchen Wiederkonditiounen, sou datt et eng ideal Plaz fir astronomesch Fuerschung mécht. Heem vum Indian Astronomical Observatory an dem zweethéchsten opteschen Teleskop vun der Welt, Hanle gouf viru kuerzem als Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) vum Union Territoire vu Ladakh bezeechent.

Den HDSR zielt d'Géigend vu Mënsch gemaachte Liichtverschmotzung ze schützen a seng bemierkenswäert Däischtert fir astronomesch Observatiounen ze erhaalen. Et fördert och den Tourismus, bitt de Besucher d'Méiglechkeet d'Schéinheet vum Nuetshimmel ze erliewen. Amateurastronomen si scho laang op Hanle gezunn wéinst sengem aussergewéinlechen donkelen Himmel, wat hinnen erlaabt liichtschwaach Himmelsobjekter ze observéieren an detailléiert Fotoen ze maachen.

Ee vun den Highlights vun der Star Party, déi zu Hanle ofgehale gouf, war d'Geleeënheet selten astronomesch Phänomener ze gesinn, wéi de "falschen Sonnenopgang" an d'"Zodiacal Light". De falschen Sonnenopgang bezitt sech op e Glühwäin virum Sonnenopgang, deen nëmmen aus den däischterste Plazen beobachtet ka ginn, während d'Déierekreeslafliicht dat schwaache Sonneliicht ass, deen duerch Stëbs am Sonnesystemplang verstreet gëtt.

Participanten aus verschiddene Plazen an Indien, dorënner Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, a Mumbai, souwéi lokal Dierfer an Touristen, hu sech zu Hanle versammelt fir Deel vun der Star Party ze sinn. D'Evenement huet souwuel Amateurastronomen wéi och visuell Beobachter ugezunn, déi fäeg sinn déi obskur schwaach Galaxien ze schätzen, déi am Bortle-1 (däischtersten) Himmel vum HDSR siichtbar sinn.

An engem Effort fir d'lokal Gemeinschaft ze engagéieren an den Astro-Tourismus ze förderen, huet den Indian Institute of Astrophysics (IIA) kleng Teleskope fir ausgewielt Dierfer geliwwert an se als "Astronomie Ambassadeuren" trainéiert. Dës Initiativ hëlleft net nëmmen an der sozio-ekonomescher Entwécklung vun der Géigend, mee suergt och fir datt Touristen wëssenschaftlech Orientatioun an Informatioun iwwer den Nuetshimmel kréien.

Op d'Zukunft plangen d'Organisateuren d'HDSR Star Party zu engem alljährlechen Event ze maachen, an der Hoffnung d'Astronomie-Enthusiaster aus Indien an am Ausland unzezéien. Mat der weiderer Ënnerstëtzung vun de lokalen Communautéiten an den Outreach Efforten vun der IIA, bleift den Himmel vun Hanle e geschätzte Destinatioun fir Stargazers an Astronomen.

