Indien Chandrayaan-3 Moon Lander a Rover Spotted vun Fellow Lunar Probe

Indien seng Chandrayaan-3 Missioun, déi den 23. August 2022 erfollegräich um Mound gelant ass, gouf an nei Biller opgeholl vun enger anerer indescher Raumschëff, Chandrayaan-2, déi zënter 2019 an der Moundëmlafbunn ass. D'Biller, verëffentlecht vum Indianer Space Research Organisation (ISRO), weisen d'Lander op der Mounduewerfläch.

Och wann de Chandrayaan-3 Lander de Moment inaktiv ass wéinst der Däischtert op der noer Säit vum Mound, ass et erwaart aus dem Wanterschlof ze kommen a seng Aktivitéiten erëmzefannen wann d'Sonneliicht erëm erschéngt. Beamten vun ISRO hunn bestätegt datt de Lander a säi Rover, Pragyan, all hir Haaptziler erreecht hunn, dorënner den erfollegräichen Asaz vum Rover an d'Fotoe vun der Ëmgéigend erfaassen.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt déi indesch Moundmissioun aus dem Weltraum observéiert gouf. De Lunar Reconnaissance Orbiter vun der NASA, déi High-Definition Biller vum Mound mécht, huet och d'Chandrayaan-3 Missioun fréier dëse Mount erfaasst.

Indien ass elo dat véiert Land dat erfollegräich um Mound gelant ass, no der Sowjetunioun, den USA a China. Wéi och ëmmer, méi Moundmissioune si fir d'Zukunft geplangt. D'NASA, duerch säin Artemis Programm, huet verschidde Robotermissioune finanzéiert mam Zil eng permanent mënschlech Präsenz op a ronderëm de Mound bis Enn 2020s z'etabléieren.

Ee vun den Haaptziler vun dëse Missiounen ass d'Eisablagerungen um Südpol vum Mound ze studéieren. D'NASA plangt dëst Moundäis ze benotzen fir seng Astronauten a Maschinnen z'ënnerstëtzen andeems se Basen an der Géigend opriichten. Aner Länner, dorënner Indien, zielen och de Südpol vum Mound fir weider Exploratioun.

Wärend et rezent net erfollegräich Versich vu Russland, Israel a Japan goufen um Mound ze landen, representéiert d'Chandrayaan-3 Missioun den erfollegräichen Entrée vun Indien an d'Moundfuerschungsfeld.

