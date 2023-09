Nei Spotted: Indien Chandrayaan-3 Lander a Rover um Mound

By

Indien seng Chandrayaan-3 Missioun, déi den 23. August erfollegräich um Mound gelant ass, gouf an neie Biller opgeholl vun enger anerer Moundsonde. Déi indesch Weltraumfuerschungsorganisatioun (ISRO) huet Radarbilder vun hirer Chandrayaan-2 Moundmissioun verëffentlecht, déi am Joer 2019 an der Moundëmlafbunn ukomm sinn.

Och wann de Chandrayaan-3 Lander de Moment inaktiv ass, ass et wéinst der zwou Wochen Däischtert op der noer Säit vum Mound, wou et gelant ass, d'Méiglechkeet datt et erwächt wann d'Sonnliicht zréckkënnt. Wéi och ëmmer, ISRO Beamten hunn bestätegt datt de Lander a säi klenge Rover, mam Numm Pragyan, schonn all hir grouss Ziler erreecht hunn. De Pragyan huet erfollegräich vu sengem Lander, Vikram, ofgesat a Biller vu senger Ëmgéigend ageholl.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt d'indianesch Moundmissioun aus dem Weltall observéiert gëtt. De Lunar Reconnaissance Orbiter vun der NASA huet scho High-Definition Biller vun der historescher Missioun ageholl. Indien ass dat véiert Land ginn, no der Sowjetunioun, den USA a China, fir erfollegräich um Mound ze landen.

Nieft der Missioun vun Indien, zielen och vill aner Natiounen op de Südpol vum Mound fir d'Äisreserven an deem Gebitt ze entdecken. D'NASA plangt eng oder méi Basen an der Regioun ze etabléieren fir Moundäis ze benotzen fir Astronauten a Maschinnen z'ënnerstëtzen als Deel vu sengem Artemis Programm, deen zielt fir eng permanent mënschlech Präsenz op a ronderëm de Mound bis Enn 2020er ze etabléieren.

Wärend Indien mat senger Moundmissioun erfollegräich war, hunn aner Länner a privat Firmen och Versich gemaach fir um Mound an de leschte Zäiten ze landen. D'russesch Luna-25 Sonde ass während hirem Landungsversuch leschte Mount erofgefall, an déi japanesch Weltraumagence JAXA huet säi Moundlander SLIM gestart, deen an den nächste Méint en Touchdown wäert probéieren.

Insgesamt huet d'Chandrayaan-3 Missioun vun Indien bedeitend Meilesteen an der Moundfuerschung erreecht, an d'Biller opgeholl vun anere Moundsonden weisen den Erfolleg vum Land fir nei Grenzen am Weltraum z'erreechen.

