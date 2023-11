Nei Etude weist den Impakt vun der Chandrayaan-3 Moundlandung aus Indien

Déi historesch Moundlandung vun Indien den 23. August 2023 huet e wesentlechen Impakt op d'Mounduewerfläch hannerlooss, wéi opgedeckt vun enger rezenter Etude publizéiert am Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Chandrayaan-3 vun der Indian Space Research Organisation (ISRO) huet erfollegräich eng mëll Landung um Mound gemaach, e Feat deen nëmmen dräi Länner virun Indien erreecht huet.

D'Studie beliicht déi erfaasst Fotoe vun der Virgänger Missioun, Chandrayaan-2, déi en intrigant Phänomen gewisen huet bekannt als "ejecta Halo". Et schéngt, datt wéi de Chandrayaan-3 seng Lander beréiert huet, hunn d'Schräiner e massiven ringfërmege Plume vu Moundstaub, oder Regolith, verspreet, déi den Ejecta Halo bilden. Dëse Moundregolith gouf op ongeféier 2.06 Tonnen geschat, déi e Gebitt vun 1,167 Quadratmeter iwwerdeckt.

Wëssenschaftler, déi den Ejecta Halo studéieren, hunn d'Ënnerscheeder an der Reflexivitéit vun den nei gestéierten Topschichten vum Moundstaub identifizéiert, bekannt als Epiregolith. D'Belaaschtung vum Ënnerflächregolith wéinst dem Verloscht vun der Kohäsioun am Epiregolith gëtt ugeholl datt d'Erhéijung vun der photometrescher Streuung verursaacht huet, wat zu der reflektiver Anomalie ronderëm d'Lander observéiert gëtt.

Chandrayaan-2, och wann et net erfollegräich ass a sengem Landungsversuch, huet weider als Orbiter operéiert, wäertvoll Donnéeën an héichopléisende Fotoe vun der Mounduewerfläch sammelen. D'Missioun zielt fir eng éischt Landung no bei der Moundsüdpolareregioun z'erreechen, eng Aufgab Chandrayaan-3 erfollegräich erfëllt.

Interessanterweis trëtt Indien elo mat den USA, der Sowjetunioun a China an der prestigiéiser Grupp vun Natiounen, déi eng mëll Landung um Mound erreecht hunn. Wéi och ëmmer, méi Länner bereede sech fir ähnlech Missiounen an der nächster Zukunft op. Den Artemis-Programm vun der NASA, gewidmet fir d'Moundfuerschung, plangt verschidde Robotermissiounen ze finanzéieren, mat potenziellen Landungen bis 2024. D'japanesch Firma ispace huet schonn eng Moundlandung versicht, während Russland determinéiert ass no senger net erfollegräicher Luna-25 Missioun zréckzekommen.

D'Resultater vun dëser Etude werfen neit Liicht op den Impakt an d'wëssenschaftlech Bedeitung vun der Moundlandung vun Indien, fir de weltwäiten Interessi un der Moundfuerschung weider ze fërderen an de Wee fir zukünfteg Missiounen auszebauen fir d'Geheimnisser vum Himmelsnopesch vun der Äerd z'entdecken.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wéi huet den indeschen Chandrayaan-3 den Ejecta Halo um Mound erstallt?

Wärend der mëller Landung huet de Chandrayaan-3 Lander seng Thrusters benotzt, déi e wesentleche Betrag u Moundstaub oder Regolith beim Impakt verstreet hunn. Dëst huet d'Bildung vun engem ringfërmege Plume verursaacht, bekannt als Ejecta Halo.

2. Wat ass Regolith?

Regolith bezitt sech op d'Schicht vu fragmentéierte Fielsen, Buedem, Stëbs an aner Materialien, déi de festen Fiels oder eng planetaresch Uewerfläch wéi de Mound ofdecken.

3. Wéi hunn d'Wëssenschaftler den Ejecta Halo studéiert?

D'Wëssenschaftler hunn d'Ënnerscheeder an der Reflexivitéit an den nei gestéierten Topschichten vum Moundstaub ënnersicht, Epiregolith genannt, wat hinnen gehollef huet den Ejecta Halo z'identifizéieren an ze analyséieren.

4. Wat ass d'Bedeitung vun der Landung vum Chandrayaan-3?

Dem Chandrayaan-3 seng erfollegräich Landung markéiert eng grouss Erreeche fir Indien an erweidert de Grupp vu Länner, déi eng mëll Landung um Mound erreecht hunn. Et dréit och wäertvoll wëssenschaftlech Abléck an d'Moundfuerschung bäi an encouragéiert weider Missiounen op de Mound.

5. Ginn et zukünfteg Pläng fir Moundfuerschung?

Jo, verschidde Länner a Raumfaartagenturen, dorënner NASA a privat Firmen wéi ispace, hunn ambitiéis Pläng fir zukünfteg Moundmissiounen. Dës Missiounen zielen eist Verständnis vum Mound ze förderen an op potenziell mënschlech Exploratioun an Zukunft virzebereeden.