Indien Aditya-L1 Raumschëff deelt éischt Fotoen

Déi indesch Raumfaartagentur, d'Indian Space Research Organisation (Isro), huet déi éischt Fotoe vu senger Sonnenobservatiounsmissioun verëffentlecht. D'Biller goufe vun enger Kamera op der Aditya-L1-Raumschëff montéiert, déi momentan op d'Sonn ënnerwee ass. Den Isro huet déi faszinéierend Fotoen op sozialen Medien gedeelt, eise Planéit Äerd an de Mound an engem eenzege Frame gewisen.

D'Aditya-L1 Raumschëff, benannt nom Hindi Wuert fir d'Sonn, ass Indien seng éischt Raumbaséiert Sonnesond. Dës initial Biller ginn en Abléck an dat wat de Satellit fäeg ass ze erfassen. Eng Foto weist d'Äerd aus, erschéngt grouss géint den Hannergrond vum Weltraum, während de Mound e klenge Fleck an der Distanz ass. Dat zweet Bild ass e "Selfie" vun der Aditya-L1 Raumschëff selwer, mat zwee vu senge siwe wëssenschaftlechen Instrumenter.

Den 2. September gestart ass den Aditya-L1 de Moment op enger 932,000 Meile Rees vun der Äerd, wat ongeféier 1% vun der Äerd-Sonn Distanz ausmécht. Et geet a Richtung Lagrange Punkt 1 (L1), deen de séiss Fleck tëscht de Gravitatiounskräfte vun der Sonn an der Äerd ass, wat d'Raumschëff erlaabt. Wann den Aditya-L1 dëse L1-Punkt erreecht huet, wäert et fäeg sinn d'Sonn mat der selwechter Rate wéi d'Äerd ëmkreestéieren, a minimale Brennstoff fir Operatioun erfuerdert.

Vun dëser strategescher Positioun wäert d'Raumschëff extensiv Fuerschung maachen fir Wëssenschaftler ze hëllefen d'Sonneaktivitéit ze studéieren, sou wéi Sonnefakelen a Koronalmasseausstouss. Dës Eventer kënne schéin Auroras op der Äerd verursaachen, wärend Risiken fir kritesch Infrastrukture wéi Satellitte stellen. Aditya-L1 wäert och de "Coronal Heizungsproblem" ënnersichen - déi mysteriéis super-waarm baussenzeg Atmosphär vun der Sonn, déi Temperaturen vu bis zu 2 Millioune Grad Fahrenheit erreecht.

Wann et erfollegräich ass, wäert Indien eng exklusiv Grupp vun Natiounen bäitrieden déi d'Sonn aktiv studéieren. D'Aditya-L1 Missioun wäert eist Verständnis vu Sonnephenomener weiderfuere loossen an zu lafende wëssenschaftleche Studien bäidroen. Dës initial Fotoen déngen als eng spannend Virschau vun den onschätzbare Donnéeën, déi d'Raumschëff sammelt wéi se weiderfuere fir d'Geheimnisser vun eisem nootste Stär ze spären.

