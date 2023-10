Indien ambitiéis Weltraummissiounen: Gear op d'Zukunft

By

Indien huet viru kuerzem e Meilesteen an der Weltraumfuerschung erreecht andeems de Chandrayaan-3 erfollegräich op de Südpol vum Mound gelant ass, wouduerch et dat véiert Land ass fir sou e Feat z'erreechen. Op dësem Erfolleg opbauen, huet d'Indian Space Research Organisation (ISRO) scho seng Siicht op nei Missiounen gesat, dorënner d'Solarmissioun Aditya-L1 an d'Gaganyaan mënschlech Weltraummissioun.

D'Aditya-L1 Missioun ass geplangt fir seng Destinatioun, d'Sonn, Mëtt Januar d'nächst Joer z'erreechen. Mëttlerweil ass d'Gaganyaan Missioun dem ISRO seng éischt mënschlech Weltraummissioun Missioun, mam Zil eng Crew vun dräi Astronauten an déi ënnescht Äerdbunn ze lancéieren. E Budget vun Rs 10,000 Crore gouf fir dësen ambitiéise Projet zougewisen.

Indien plangt och seng eege Raumstatioun opzebauen, genannt Bharatiya Antariksha Station, bis 2035. Zousätzlech zielt d'ISRO d'Mënschen op de Mound bis 2040 ze schécken, wat ee vun den ambitiéissten Weltraumprojeten vun Indien bis elo markéiert.

Als Deel vum Gaganyaan Projet huet ISRO viru kuerzem Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1) gemaach, déi éischt an enger Serie vun onbemannten Tester. Dësen Test huet als Zil d'Gefier-Subsystemer an de Crew Escape System ze evaluéieren, souwéi d'Charakteristiken an d'Verzögerungssystemer vum Crew Modul op méi héijer Héicht. D'ISRO plangt dräi weider onbemannt Testfahrzeugmissiounen auszeféieren ier e Mënsch Raumfluch ausféiert.

Ausserdeem, no Indien senger erfollegräicher Mars Orbiter Missioun am Joer 2014, plangt ISRO e Retourbesuch op de roude Planéit mam Mangalyaan-2. Och wann offiziell Detailer vun der Missioun nach net ugekënnegt ginn, gëtt et erwaart véier Notzlaascht ze droen déi verschidden Tester um Mars maachen.

D'Raumambitioune vun Indien verlängeren iwwer de Mars, well den ISRO plangt an Zukunft en Orbiter op d'Venus ze schécken. D'Venus gëtt dacks als Äerdzwilling bezeechent wéinst Ähnlechkeeten a Gréisst a Mass, awer déi zwee Planéiten hunn drastesch Differenzen an Atmosphär an Uewerflächebedéngungen. Virleefeg Berichter suggeréieren datt d'Venus Orbiter Missioun, genannt Shukrayaan-1, mat fënnef Instrumenter ausgestatt ka ginn.

Indien rezent Leeschtungen an zukünfteg Pläng an der Weltraumfuerschung weisen säin Engagement fir e Leader am Feld ze ginn. Mat ambitiéise Projeten um Horizont, Indien ass prett bedeitend Bäiträg zu eisem Verständnis vum Universum ze maachen.

Definitiounen:

– Chandrayaan-3: Indien Moundmissioun déi erfollegräich um Mound gelant ass.

- Aditya-L1: Indien Solarmissioun geplangt fir d'Sonn am Januar 2021 z'erreechen.

- Gaganyaan: Indien seng mënschlech Raumfaart Missioun zielt fir dräi Astronauten an déi ënnescht Äerdëmlafbunn ze lancéieren.

– Bharatiya Antariksha Station: Indien geplangt Raumstatioun.

- Mangalyaan-2: Indien seng zweet Mars Orbiter Missioun.

– Shukrayaan-1: Indien Missioun op Venus.

Quellen:

- Source Artikel