Astronomie Begeeschterten sammelen fir Star Party an Indien Hanle Dark Sky Reserve

E rezent Event bekannt als Star Party gouf vum Indian Institute of Astrophysics (IIA) an der Hanle Dark Sky Reserve am Oste Ladakh organiséiert. Dës eenzegaarteg Versammlung huet ongeféier 30 Amateurastronomen aus verschiddene Regioune vun Indien zesumme bruecht fir de pristine Nuetshimmel ze observéieren an ze fotograféieren, wäit ewech vun de Stéierunge vun der Liichtverschmotzung.

D'Hanle Dark Sky Reserve, nieft dem rouegen Hanle River op enger Héicht vun 14,108 Féiss iwwer dem Mieresspigel, ass bekannt als eng vun de beschte Plazen op der Welt fir Stargazing. Seng däischter Himmel a gënschteg Wiederkonditiounen maachen et eng ideal Plaz fir astronomesch Fuerschung an Astrofotografie. Deckt e Gebitt vun ongeféier 1,073 Quadratkilometer, d'Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) gouf vum Union Territory of Ladakh designéiert fir d'Liichtverschmotzung ze bekämpfen an d'natierlech Däischtert vun der Géigend ze erhaalen.

D'Star Party huet net nëmmen eng Geleeënheet fir Stargazing an Astrofotografie gebueden, awer och als pädagogescht Event fir lokal Astronomie Ambassadeuren gedéngt. Dës Ambassadeuren, trainéiert vun der IIA, haten d'Chance vu féierende Amateurastronomen am Land ze léieren, hir Wëssen iwwer den Nuetshimmel auszebauen.

Trotz den Erausfuerderunge vun héijen Héichten, frigide Temperaturen an nidderegen Sauerstoffniveauen, waren déi deelhuelend Astronomen begeeschtert vun hirer Erfahrung. Equipéiert mat hire perséinlechen Teleskopen a Kameraen hunn si Himmelswonner wéi de False Dawn an d'Zodiacal Light festgeholl, Phänomener déi nëmmen aus aussergewéinlech donkel Plazen wéi Hanle observéiert kënne ginn.

Den Erfolleg vun der erweiderter Star Party huet zu Pläng vun der UT Ladakh Administratioun gefouert fir et als alljährlechen Event ze etabléieren, weider Interesse fir Astrofotografie a Fuerschung an Indien ze förderen. Zousätzlech huet déi indesch Regierung viru kuerzem international Touristen erlaabt zu Hanle an aner touristesch Destinatiounen zu Ladakh ze iwwernuechten, fir den Zougang zu dësen eenzegaartegen astronomesche Site auszebauen.

Quellen:

- Indian Institute of Astrophysics (IIA)

- Indien haut