Nei Fuerschung weist datt beschleunegt Schmelz vum Westantarktis Äisplack zu enger Erhéijung vum Mieresspigel féiert

Den Impakt vun Ozean-Undriff Schmelzen op Küstgemeinschaften verstoen

Eng rezent Etude vun Fuerscher vun der British Antarctic Survey gehaal alarméierend Conclusiounen iwwer d'Zukunft vun der West Antarktis Äisplack. Onofhängeg vun eisen Efforten fir Kuelestoffemissiounen ze reduzéieren, wäert den Taux mat deem den Erwiermung vum Süden Ozean d'Äisplack schmëlzt däitlech duerch d'21. Dëst huet schrecklech Implikatioune fir Küstgemeinschaften weltwäit.

D'westantarktesch Äisplack ass eng grouss Ausdehnung vu landbaséierten Äis, besteet aus verbonne Gletscher. Akten als Stabiliséierungskraaft, Küsteisregaler hëllefen d'Integritéit vun dëse Gletscher z'erhalen. Wéi och ëmmer, d'Erwiermung vun den Ozeanen bewierkt datt dës Äisregaler vun ënnen schmëlzen. Wéi d'Äisregaler dënn a schmëlzen, dréit et d'Entloossung vu Séisswaasser aus de Gletscher an den Ozean aus, wat zu enger Erhéijung vum Mieresspigel féiert.

D'Etude konzentréiert sech op déi vulnérabel Amundsen Sea Regioun, wou d'Destabiliséierung vun der Äisplack scho fir Joerzéngte bemierkbar ass. Virdrun Erkenntnisser hu virgeschloen datt de Klimawandel verantwortlech ass fir d'Erwiermung vum Ozean an dësem Beräich. Fir d'Ausmooss vun der Äisregal Schmelzen an der Regioun an den nächsten 80 Joer ze bestëmmen, hunn d'Fuerscher e regionalen Ozeanmodell benotzt a verschidde Szenarie simuléiert.

D'Resultater si betrëfft, fir d'mannst ze soen. Onofhängeg vun der Emissiounsreduktiounstrooss, all Simulatioune projizéiert eng séier Erhéijung vun der Ozeanerwäermung an dem Äisregal Schmelzen duerch d'Joerhonnert. Och deen optimisteschste Szenario, deen ugeholl datt d'global Erwiermung op 1.5°C limitéiert ass wéi am Paräisser Ofkommes duergestallt gëtt, gesäit eng dräifach Erhéijung vum historeschen Taux vu Schmelzen an Erwiermung vir.

Beonrouegend ass den Ënnerscheed an de Resultater tëscht den Szenarien minimal bis 2045. Dëst implizéiert datt d'Aktioune fir d'Verbrauch vu fossille Brennstoffer an den nächste Joerzéngte ze reduzéieren en onbedengten Impakt op d'Ozeanerwiermung an d'Äisregal Schmelzen an der kuerzfristeg wäerten hunn. Och wann de schlëmmste Fall Szenario méi ausgeschwat Schmelzen virausgesot, gesinn Experten et als eng onrealistesch Duerstellung vun zukünfteg fossille Brennstoffverbrennung.

D'Fuerschungsresultater verstäerken d'Tatsaach datt séier Ozeanerwiermung am Amundsen Mier inévitabel ass bis op d'mannst 2100, onofhängeg vun internationalen Efforten fir d'Benotzung vu fossille Brennstoffer ze reduzéieren. Dës beschleunegt Schmelz kann u verstäerkten Ozeanstroum zougeschriwwe ginn, déi méi waarm Waasser aus déiwen Ozeanschichten op déi méi flaach Äisregaler laanscht d'Küst droen. Ähnlech Mechanismen sinn a Satellitmiessunge vun ausdünnen Äisregaler observéiert ginn.

Wéi d'Äisregaler weider schmëlzen, gëtt d'Erhéijung vum Mieresspigel eng kritesch Suerg. Wéi och ëmmer, déi exakt Erhéijung ze bestëmmen ass Erausfuerderung ouni de Flux vun Antarktis Gletscher ze berücksichtegen an den Taux vun der Schnéiakkumulatioun op der Äisplack, Faktoren déi net Deel vun dëser Etude waren. Trotzdem behaapten d'Fuerscher datt eng verstäerkt Äisregal Schmelzen an der Regioun ouni Zweifel d'Erhéijung vum Mieresspigel wäert beschleunegen.

D'westantarktesch Äisplack dréit scho bedeitend zum globalen Mieresspigel erop, verléiert all Joer ongeféier 80 Milliarden Tonnen Äis. Iwwerdeems de Gesamtpotenziell Mieresspigelerhéijung vun dëser Äisplack op esou héich wéi 5 Meter geschat gëtt, bleift de genaue Betrag an den Taux vum Schmelz onsécher. Wëssenschaftler weltwäit schaffen aktiv fir dës Aspekter ze verstoen an virauszesoen.

Am Gesiicht vun dësen alarméierende Erkenntnisser ass et essentiell d'Inévitabilitéit vu bestëmmte Konsequenzen ze erkennen, déi aus dem Klimawandel entstinn. D'Kate Marvel, eng atmosphäresch Wëssenschaftlerin, betount datt Courage, anstatt Hoffnung, noutwendeg ass wann Dir de Klimawandel ugeet. Dëse Courage enthält laangfristeg Planung an Adaptatiounsstrategien. Wärend déi direkt Zukunft däischter schénge kann, suggeréieren Simulatioune datt iwwer 2100 weider Ännerungen a potenziell vermeidbar Mieresspigelerhéijung virausgesot kënne ginn. Dëst bitt Hoffnung fir d'Erhaalung vun de Küststied, wa passend Moossname getraff ginn.

FAQ

Q: Wat ass de Westantarktesch Äisplack?

A: D'Westantarktesch Äisplack ass déi gréisste Sammlung vu landbaséiertem Äis op der Welt, mat verbonne Gletscher.

Q: Wat bewierkt Äis-Regal Schmelzen?

A: Eis Regal Schmelzen geschitt haaptsächlech wéinst der Erwiermung vum Ozean, wat d'Äisregaler vun ënnen erodéiert.

Q: Wéi beaflosst d'Äisregal Schmelz de Mieresspigel?

A: Wéi d'Äisregaler schmëlzen, erhéicht d'Séisswaasser, déi se fräiginn, de Volume vum Waasser am Ozean, wat zu enger Erhéijung vum Mieresspigel féiert.

Q: Wat ass d'Bedeitung vun der Amundsen Sea Regioun?

A: D'Amundsen Mier gëtt als de vulnérabelste Secteur vun der Westantarktesch Äisplack ugesinn, erliewt substantiell Äisregal Ausdënnung a Gletscherbeschleunegung.

Q: Kann d'Erhéijung vum Mieresspigel ëmgedréint ginn?

A: D'Etude suggeréiert datt wärend eng direkt Mieresspigelerhéijung inévitabel ass, laangfristeg Efforte fir d'Emissiounen ze reduzéieren an d'Adaptatiounsmoossnamen ëmzesetzen kéinten hëllefen, zukünfteg Mieresspigel ze reduzéieren an ze bremsen.