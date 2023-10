Erhéicht Vitamin C kann d'Kupfertoxizitéit a Kiwifruit reduzéieren

Fuerscher vum Wuhan Botanical Garden vun der Chinesescher Akademie vun de Wëssenschaften hunn entdeckt datt erhéicht Niveauen vun Ascorbinsäure, och bekannt als Vitamin C, d'Kupfertoleranz verbesseren an d'Kupfertoxizitéit an der Kiwi reduzéieren. Dës Entdeckung ass bedeitend well Kupfer-baséiert Dünger a Pestiziden allgemeng benotzt gi fir déi schwéier Epidemie ze bekämpfen verursaacht duerch Pseudomonas syringae pv. Actinidiae (Psa) an der Kiwi-Kultivatioun. Wéi och ëmmer, déi erhéngte Akkumulation vu Kupfer a Kiwi stellt eng Gefor fir d'Liewensmëttelsécherheet an d'mënschlech Gesondheet.

D'Studie, publizéiert am Journal of Hazardous Materials, huet de Kupfergehalt vun 108 Kiwi-Proben aus 27 verschiddene Sorten weltwäit bewäert. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt Kiwi-Fruucht mat roude oder giel-Fleesch wesentlech méi héich Kupfergehalt haten wéi déi mat gréng-Fleesch. Zousätzlech war d'Kupferkonzentratioun méi niddereg am Uebstfleesch a Käre am Verglach mat Fruuchthaut a Somen.

Héich Niveaue vu Kupfer hunn zu sichtbare Schied un Kiwifruitplanzen gefouert. Wéi och ëmmer, wann d'Kiwi-Pflanzen mat zousätzlech Ascorbinsäure gefüttert goufen, gouf de Schued reduzéiert. Ausserdeem hunn d'Fuerscher entdeckt datt d'Kupferbehandlung den Ascorbinsäuregehalt an de Kiwiblieder erhéicht an opreguléiert Schlësselgenen, déi an der Ascorbinsäurebiosynthese involvéiert sinn.

Fir dës Erkenntnisser ze validéieren, hunn d'Fuerscher de GDP-L-Galaktose-Phosphorylase3 (GGP3) Gen an transgenen Kiwifruit iwwerausdréckt, wat zu enger bedeitender Erhéijung vum Ascorbinsäuregehalt am Verglach zum Wild-Typ resultéiert. Déi transgen Kiwi-Fruuchtlinnen mat méi héijen Ascorbinsäuregehalt weisen reduzéierter Kupfertoxizitéit, verbesserte Fotosynthese, Ausgruewung vun iwwerschësseg reaktive Sauerstoffaarten, a verännert Ausdrock vu stressbezunnen Genen.

Dës Fuerschung weist datt Ascorbinsäure eng entscheedend Roll spillt fir d'Kupfertoxizitéit an der Kiwi ze reduzéieren. Andeems Dir d'Mechanismen versteet, kann et méiglech sinn Strategien z'entwéckelen fir d'Kupfertoleranz ze verbesseren an eng besser Liewensmëttelsécherheet bei der Kiwi-Kultivatioun ze garantéieren.

Xiaoying Liu et al., Erhéije Ascorbinsäure Synthese duerch Iwwerexpressioun vun AcGGP3 verbessert d'Kupfertoxizitéit an der Kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393