RNA erëmfonnt vum ausgestuerwenen Tasmaneschen Tiger, Boost Efforten an De-Extinction Fuerschung

Wëssenschaftler hunn RNA vun engem Tasmaneschen Tiger erëmfonnt, och bekannt als Thylacin, deen zënter 1891 an engem Musée zu Stockholm gespäichert ass. Iwwerdeems d'DNA Extraktioun vun antiken Déieren a Planzen virdru gemaach gouf, ass dëst déi éischte Kéier datt RNA erfollegräich gouf. vun enger ausgestuerwener Spezies erholl. RNA, wéi DNA, ass e biomolekuläre Molekül präsent an all liewegen Zellen an ass verantwortlech fir genetesch Informatioun ze droen an Proteinen ze synthetiséieren. D'Kapazitéit fir al RNA ze extrahéieren, sequentéieren an z'analyséieren kéint potenziell hëllefe bei der Erhuelung vun ausgestuerwenen Aarten an hëllefe fir vergaange virale Pandemie ze verstoen.

Den Tasmaneschen Tiger war e Spëtzepredator, deen eemol den australesche Kontinent an angrenzend Inselen geraumt huet. D'Arrivée vu Mënschen an Australien huet den Ënnergang vun der Spezies bruecht, an europäesch Kolonisatoren am 18. Joerhonnert hunn weider zu hirem Ausstierwen bäigedroen. D'Studie vum Doud vum Tasmanesche Tiger gëtt als ee vun de gutt dokumentéierte Fäll vu Mënsch-Undriff Ausstierwen ugesinn.

Déi erholl RNA liwwert Abléck an d'Biologie an d'metabolesch Reguléierung vum Tasmanian Tiger virum Ausstierwen. D'Gen ergänzt an d'Genaktivitéit vun ausgestuerwenen Spezies ze verstoen ass entscheedend fir se ze kreéieren. Iwwerdeems d'Méiglechkeet ausstierwen Arten erëmbelieft mat Gen Editing op liewege Familljememberen nach skeptesch ass, gëtt weider Fuerschung iwwer d'Biologie vun dësen ausgestuerwen Déieren encouragéiert.

D'Erhuelung vu RNA aus dem Tasmaneschen Tiger bleift iwwerrascht Wëssenschaftler, well RNA allgemeng als manner stabil ugesi gëtt wéi DNA a geduecht gouf eng kuerz Liewensdauer ze hunn. Den desicéierten Zoustand vun den Iwwerreschter am schwedesche Naturhistoresche Musée, mat der Haut, Muskelen a Schanken bewahrt, huet méiglecherweis zur Erhaalung vun der RNA bäigedroen.

Dës Fuerschung mécht nei Méiglechkeeten am Beräich vun der Ausstierwen op a beliicht d'Biologie vun ausgestuerwenen Aarten. Wärend d'Erhuelung vun enger ausgestuerwener Spezies eng komplex Aufgab bleift, ass hir genetesch Make-up a biologesch Prozesser essentiell fir Konservatiounsefforten ze verstoen an aus vergaangenen Ausstierwen ze léieren.

