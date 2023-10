Eng nei Perspektiv op der Sonnendäischtert: Abléck aus Radio Observatiounen

Wärend déi meescht Kalifornier déi deelweis Sonnendäischtert de 14. Oktober genoss hunn, hunn d'Fuerscher um Owens Valley Radio Observatory (OVRO) eng aner Approche gemaach. Mat hirer aktualiséierter Long Wavelength Array (OVRO-LWA) hunn se en eenzegaartegt "Radio-Eclipse" Bild erfaasst, dat Liicht op d'Sonn Corona a seng verbonne Phänomener werft.

Traditionell gi Sonnendäischtert duerch siichtbar Liicht observéiert, awer OVRO-LWA huet Radiowellelängten tëscht 20 an 88 Megahertz (MHz) gemooss fir e Bild vun der Sonnendäischtert an engem aneren elektromagnetesche Spektrum ze kreéieren. Dat doraus resultéierend Bild, dat am Video hei ënnen ze gesinn ass, weist d'Positioun vum Mound wéi duerch d'Punktlinnen an d'siichtbar Sonneliicht mat zolitte Linnen duergestallt. Notamment erfaasst de Video och Verzerrungen, déi duerch d'Ionosphär vun der Sonn verursaacht ginn, a schaaft e Ripple-Effekt ähnlech wéi d'Sonn duerch eng ripplech Waasserfläch ze gesinn.

D'Radiowellen, déi iwwer d'Sonnerand am Bild erausstinn, gi vu senger Corona ausgestraalt, a produzéieren e markant "Ring of Fire" Effekt och ausserhalb vum Wee vun der voller annularer Sonnendäischtert. Dës eenzegaarteg Perspektiv bitt d'Wëssenschaftler d'Méiglechkeet fir d'Sonn erweidert Corona mat eemolegen Opléisung op Radiowellelängten ze studéieren.

De Bin Chen, e Solarastrophysiker an Associé Professer um New Jersey Institute of Technology (NJIT), deen dem OVRO-LWA seng Fuerschung iwwer d'Sonn zesumme féiert, huet d'Bedeitung vun dëser Observatioun ënnerstrach. Andeems Dir de Glied vum Mound als bewegt "Messerkant" benotzt, kann déi effektiv Wénkelopléisung vun der Sonnekorona staark verbessert ginn.

Dem OVRO-LWA säin Upgrade, ënnerstëtzt vun der National Science Foundation, huet den Teleskop et erméiglecht den Himmel méi séier ze iwwerpréiwen wéi all aner Radioteleskop, déi bei Frequenzen ënner 100 MHz operéiert. Dëst mächtegt Instrument erlaabt eng kontinuéierlech Iwwerwaachung vum Himmel, wäertvoll Abléck an verschidden astronomesch Phänomener, dorënner Coronal Mass Ejections vun Emgéigend Stären, Exoplanéit Magnetismus, an de fréi Universum.

Mat senger Fäegkeet fir Radiobilder vun der Sonnendäischtert ze erfassen, bitt OVRO-LWA eng frësch a wäertvoll Perspektiv op eise nooste Stär, opmaacht nei Weeër fir wëssenschaftlech Exploratioun a Verständnis.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass de Long Wavelength Array (LWA)?

De Long Wavelength Array (LWA) ass e Radioteleskop entwéckelt fir Himmelskierper op laange Wellelängten ze observéieren an ze studéieren, vun zéng bis honnerte vu Meter. Et ass fäeg Radiowellen opzehuelen, déi vu verschiddenen astronomeschen Quellen ausgestraalt ginn, an eenzegaarteg Abléck an d'Universum ubidden.

Wat ass d'Corona vun der Sonn?

D'Corona ass déi äusserst Regioun vun der Sonnenatmosphär, déi Millioune Kilometer an de Weltraum erstreckt. Et besteet aus extrem waarmen ioniséierte Gasen, déi während enger Sonnendäischtert siichtbar ginn als e schwaache, pärelwäiss Glanz ronderëm déi däischter Scheif vun der Sonn.

Firwat sinn Radioobservatiounen vun Sonnendäischtert wichteg?

Radioobservatioune vun Sonnendäischtert ginn d'Wëssenschaftler eng aner Perspektiv op d'Sonn Corona a verbonne Phänomener. Andeems Dir d'Emissioun vu Radiowellen aus der Corona studéiert, kënnen d'Fuerscher Abléck an hir Dynamik, Magnéitfelder an aner Eegeschafte kréien, déi net einfach duerch traditionell sichtbar Liichtobservatioune beobachtbar sinn. Dës eenzegaarteg Perspektiven verbesseren eist Verständnis vun der Sonn an hiren Impakt op de Sonnesystem.