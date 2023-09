Wëssenschaftler wuessen erfollegräich mënschlech Organer am Schwäin

Wëssenschaftler hunn e grousse Meilesteen an der medizinescher Fuerschung erreecht andeems se e mënschlecht Organ an engem aneren Déier erfollegräich wuessen. An enger banebriechend Studie publizéiert an der Zäitschrëft Cell Stem Cell, hunn d'Fuerscher mënschlech Stammzellen an genetesch modifizéiert Schweinembryoen agebaut. Wann dës Embryonen an Ersatzschwäin Mammen implantéiert goufen, hunn se fréizäiteg mënschlech Nieren bannent ongeféier 28 Deeg entwéckelt.

Virdrun Versuche fir mënschlech Organer bei Schwäin ze wuessen waren net erfollegräich, sou datt dës Erreeche e wichtege Fortschrëtt am Feld mécht. D'Fuerscher hoffen datt dës Technologie enges Daags hëllefe kéint de Mangel u mënschlechen Organer unzegoen, déi fir Transplantatioun gebraucht ginn.

D'Niere si vital Organer verantwortlech fir d'Blutt ze filteren an Offall an iwwerschësseg Waasser aus dem Kierper ze entfernen. Si ginn allgemeng transplantéiert, awer d'Nofro fir Nieren ass wäit iwwer d'Versuergung. Zum Beispill, am Joer 2020 waren ongeféier 100,000 Leit an den USA op der Waardelëscht fir eng Nierentransplantatioun, awer nëmmen 23,000 kruten eng.

Eng potenziell Léisung fir den Organmangel ass d'Induzéiert pluripotent Stammzellen (iPSCs) z'integréieren, déi sech an all Zort Zell entwéckelen, an d'Embryonen vun anere Mamendéieren. Schwäin ass eng besonnesch villverspriechend Wiel fir dëse Prozess well hir Organer ähnlech wéi d'Mënschen sinn an hir embryonal Entwécklung vergläichbar ass. Wéi och ëmmer, Schwieregkeeten entstinn well Schwäinzellen am Embryo tendéieren mënschlech Zellen auszekonkurréieren an ënnerschiddlech Ernärungs- a chemesch Ufuerderungen hunn.

An dëser Etude hunn d'Fuerscher dës Erausfuerderunge iwwerwonnen andeems se CRISPR Technologie benotzen fir spezifesch Genen ze deaktivéieren, verantwortlech fir d'Nierentwécklung bei Schweinembryoen. Dëst erlaabt mënschlech iPSCs d'Void an der Nierentwécklung ze fëllen. D'Team huet och déi mënschlech iPSCs manipuléiert fir d'Entwécklungsstadium vu Schweinzellen ze passen, d'Integratioun ze verbesseren.

D'Fuerscher hunn 1,820 vun dëse gemëschten Embryonen an 13 Ersatzschwäin Mammen implantéiert an d'Schwangerschaften ongeféier engem Mount méi spéit ofgeschloss fir d'Embryonen ze extrahieren. Fënnef vun dësen Embryonen enthale fréizäiteg Nieren aus 50% bis 60% mënschlech Zellen, déi strukturell normal waren fir dës Etapp vun der Entwécklung. Wichteg ass datt d'mënschlech Zellen haaptsächlech an den Nieren präsent waren an net an anere Stoffer opgetaucht sinn, déi ethesch Bedenken opwerfen kënnen.

Och wann dës Technologie nach e laange Wee ass fir fir mënschlech Organtransplantatioun benotzt ze ginn, mécht se nei Méiglechkeeten op fir mënschlech Organentwécklung an Entwécklungskrankheeten ze studéieren. Zousätzlech fir d'Thema vun der Immunabwehrung an der Effizienz ze verbesseren, ass weider Fuerschung gebraucht fir dës Technologie ze förderen.

Insgesamt representéiert dës banebriechend Studie e wesentleche Schrëtt no vir, bitt Hoffnung fir zukünfteg Fortschrëtter bei der Organtransplantatioun an eisem Verständnis vun der mënschlecher Organentwécklung.

Quellen:

– J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023