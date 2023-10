By

A knapp e puer Wochen erliewen d'USA seng héich erwaart Sonnendäischtert. Wéi och ëmmer, Sonnendäischtert-Chasers setzen schonn hir Siicht op dat nächst Himmelsevenement. Genau 365 Deeg vun haut, den 2. Oktober 2024, wäert eng annular Sonnendäischtert, och bekannt als "Feierring", den Himmel iwwer Ouschterinsel, oder Rapa Nui, wéi se lokal bekannt ass, begeeschteren.

Läit ongeféier 2,300 Meilen vun der chilenescher Küst, Ouschterinsel ass eng kleng, erweidert Insel, déi just 63 Quadrat Meilen spant. Dës kommend Sonnendäischtert wäert en bemierkenswäerten Event sinn, wann ee bedenkt datt et déi zweete Kéier a 14 Joer ass, datt esou e Phänomen hei optrieden. Déi viregt total Sonnendäischtert den 11. Juli 2010 huet d'Beobachter gefaange wéi se iwwer d'Insel geschloen huet.

Ähnlech wéi déi kommend Sonnendäischtert an den USA, wäert d'Evenement op Ouschterinsel och e "Ring of Fire" Phänomen sinn. Eager Sonnendäischtert-Chasers ronderëm d'Welt preparéiere sech scho fir d'Geleeënheet dëst eenzegaartegt Spektakel am Moai ze gesinn, de berühmte Steestatuen vun der Rapa Nui Kultur.

Wéi och ëmmer, Ouschtereninsel fir dëst beandrockend Event z'erreechen ass vläicht net einfach. De Patrick Poitevin, e britesche Sonnendäischtert-Chaser deen iwwer 50 Sonnendäischtert erlieft huet, huet seng Begeeschterung ausgedréckt, awer huet d'Erausfuerderunge genannt fir Ënnerkunft fir d'2010 Sonnendäischtert ze kréien wéinst der grousser Nofro. Leider ass hien op eng aner Insel opgehalen. De Poitevin huet e Räichtum vun Erfarung mat Sonnendäischtert op entfernt Plazen ze observéieren an huet viru kuerzem e faszinéierend Bild vun der Chromosphär vun der Sonn, senger faarweger zweeter Schicht, ageholl, wärend hien ausserhalb vum Wee vun der Gesamtheet a Kosrae, Mikronesien stoung.

En aneren intrepid Sonnendäischtert-Chaser, Larry Stephens aus Des Moines, Iowa, plangt och de "Ring of Fire" op Ouschterinsel ze gesinn. De Stephens, e erfuerene Fotograf vu Sonnendäischtert, gouf ofgeschreckt fir d'Evenement 2010 matzemaachen wéinst Präiserhéijungen an annuléierte Flich. Mat 19 total Sonnendäischtert, dräi annular Sonnendäischtert, a siwen deelweis Sonnendäischtert ënner sengem Gürtel, Stephens ass gäeren seng éischt iwwerséiesch annular Sonnendäischtert ze erliewen.

Verschidde Sonnendäischtert-Viewing Touroperateuren, wéi Sky & Telescope, TravelQuest, an AstroTrails, bidden organiséiert Reese fir Enthusiaster, déi de "Ring of Fire" Sonnendäischtert op Ouschterinsel wëlle gesinn. Nieft Ouschterinsel ass d'Evenement och aus dem Süde Patagonien a Chile an Argentinien ze gesinn.

Wann Dir plangt dësen Himmelsspektakel ze gesinn, bleift aktualiséiert iwwer Rees- a Logementoptiounen andeems Dir den Editeur vun WhenIsTheNextEclipse.com verfollegt, de renomméierten Expert op Sonnendäischtert deen de komplette Guide To The Great North American Eclipse vum 8. Abrëll 2024 verëffentlecht huet.

