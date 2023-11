D'Schéinheet vun Urban Lights from Space

Wärend héich iwwer d'Äerd u Bord vun der International Space Station (ISS) gestiermt ass, huet den Astronaut Jasmin Moghbeli déi atemberaubend Stadliichter vun den nordëstlechen USA iwwerrascht. Vun hirem Aussiichtspunkt 262 Meilen iwwer Maine, huet si beandrockend Biller vu grousse urbane Gebidder ageholl, dorënner Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; an Washington, DC

D'Foto erfaasst eng faszinéierend Vue: dat verbreet illuminéiert Netzwierk vun der mënschlecher Zivilisatioun aus dem Weltraum gesinn. Et déngt als Erënnerung un déi onheemlech Fortschrëtter vun der Mënschheet an d'Schéinheet an d'Verbindung vun eiser Welt.

D'ISS, déi all 90 Minutten ëm de Planéit ëmkreest, erlieft eng bemierkenswäert 16 Äerdbunnen an enger 24-Stonne Period. Dëst bedeit datt d'Astronauten u Bord 16 Sonnenop- a Sonnenënnergäng während dësem Zäitraum gesinn. Sou eng séier Nofolleg vun Dag- an Nuetszyklen weist de beandrockende Kontrast tëscht der Däischtert vum Weltraum an de liewege Luuchten aus eise Stied.

Wann Dir vum Weltraum faszinéiert sidd a selwer en Abléck vun der ISS wëllt opfänken, kënnt Dir d'Spot the Station Websäit besichen, wou Dir Informatiounen fannt iwwer wou d'ISS momentan läit a wéini se iwwer Är Géigend passéiert. Et ass eng onheemlech Erfarung dëst vu Mënsch gemaachte Wonner ze gesinn, deen iwwer den Nuetshimmel reest, a verbënnt Leit aus verschiddenen Ecker vum Globus mat senger Präsenz.

D'Bild erfaasst vum Astronaut Jasmin Moghbeli erënnert eis un d'Kraaft vu mënschlecher Erreeche a wéi eis Zivilisatioun eng Tapisserie vu Liicht iwwer d'Äerd gewéckelt huet. Et ass en Testament fir eis Erfindung, Fortschrëtter, an eis onbegrenzt Fäegkeet fir Grenzen z'erklären an ze drécken.

Also d'nächst Kéier wann Dir Iech op den Nuetshimmel kuckt, huelt e Moment fir d'Schéinheet vun urbane Luuchten ze schätzen, déi hell aus dem Weltall blénken, en Testament fir mënschlech Brillanz an de Wonner vun eiser Welt.

FAQs

1. Wéi wäit iwwer der Äerd war déi international Raumstatioun wéi d'Foto gemaach gouf?

Den Astronaut Jasmin Moghbeli huet d'Foto vun enger Héicht vun 262 Meilen iwwer Maine festgeholl.

2. Wéi vill Ëmlafbunnen mécht déi International Space Station a 24 Stonnen?

D'ISS fäerdeg 16 Äerdëmlafbunnen an enger 24-Stonne Period.

3. Kann ech déi International Space Station vu menger Géigend gesinn?

Jo, Dir kënnt d'Location vun der ISS verfollegen an erausfannen wéini et an Ärer Géigend sichtbar ass andeems Dir de Spot the Station Websäit besicht.

4. Wat symboliséiert d'Bild?

D'Bild symboliséiert mënschlech Erreeche, Fortschrëtter an d'Verbindung vun eiser Welt duerch d'Netz vun urbane Luuchten aus dem Weltall gesinn.