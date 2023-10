Fuerscher Entdeckt Molekulare Mechanismus vun Ergänzungsreceptor Aktivatioun a Signaliséierung

Fuerscher vum Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur hunn e wesentlechen Duerchbroch gemaach fir de molekulare Mechanismus vun der Ergänzungsrezeptor Aktivatioun a Signaliséierung ze verstoen. Leed vum Professer Arun K Shukla, huet d'Team vum Departement fir Biologesch Wëssenschaften a Bioengineering wichteg Abléck opgedeckt wéi Anaphylatoxin Rezeptoren funktionnéieren, wat zukünfteg Implikatioune fir Medikamententdeckung a verschiddenen entzündleche Stéierungen kéint hunn.

D'Studie konzentréiert sech op de Komplementsystem, e wesentleche Bestanddeel vun eiser Immunantwort, a seng Ofhängegkeet op Anaphylatoxine wéi C3a a C5a. Dës Anaphylatoxine interagéiere mat spezifesche Rezeptoren, bekannt als C3aR a C5aR1, an d'Team huet probéiert besser ze verstoen wéi dës Rezeptoren hir Ziler erkennen, d'Signaléierung aktivéieren a kontrolléieren.

Zousätzlech fir d'Liicht op d'Funktionéiere vun Anaphylatoxin Rezeptoren ze werfen, huet d'Fuerschung och en natierleche Mechanismus opgedeckt fir d'entzündlech Reaktioun duerch C5a ze reduzéieren. Dëse Mechanismus beinhalt d'Entfernung vun engem spezifeschen Deel vum C5a Molekül. Ausserdeem huet d'Studie e Peptid identifizéiert dat selektiv C3aR aktivéiert, wat weist datt Rezeptoren anescht op verschidde Verbindunge reagéiere kënnen.

D'Resultater vum Team hunn d'Potenzial fir nei Medikamententdeckung an der Behandlung vun enger Rei vu mënschleche Krankheetsbedéngungen z'informéieren, dorënner Arthritis, Asthma a Sepsis. Andeems Dir e méi kloert Verständnis kritt wéi Anaphylatoxin Rezeptoren funktionnéieren, kënnen d'Wëssenschaftler geziilte Therapien entwéckelen fir d'Immunantwort ze moduléieren an d'Entzündung ze léisen.

D'Fuerschung gouf an der internationaler wëssenschaftlecher Zäitschrëft, Cell publizéiert. D'Team besteet aus Prof Shukla, souwéi Fuerscher vum IIT Kanpur's Department of Biological Sciences and Bioengineering, der University of Southern California's Department of Biological Sciences, an der Molecular and Computational Biology Section.