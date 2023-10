IIAS Fuerscherin Kellie Gerardi fir matzemaachen Galactic 05 Research Spaceflight

Den Internationalen Institut fir Astronautesch Wëssenschaften (IIAS) huet ugekënnegt datt d'Bioastronautik Fuerscher a Notzlaaschtspezialist Kellie Gerardi den Institut op der kommend 'Galactic 05' Fuerschungsraumfluch mat Virgin Galactic representéiert.

Geplangt fir den 2. November 2023 opzemaachen, 'Galactic 05' ass dem Virgin Galactic säi sechste Raumfluch dëst Joer. D'Missioun beinhalt d'Konversioun vum Raumschëff an e suborbitale Raumlabo gewidmet fir Weltraumbaséiert Fuerschung.

Mat Gerardi op dëser Missioun wäert den Dr Alan Stern, en US-Planetarwëssenschaftler an Associé Vizepresident am Space Sector vum Southwest Research Institute, an e privaten Astronaut vun der franco-italienescher Nationalitéit sinn.

Wéi den éischten Industrie-gesponserte Fuerscher vun der Welt op eng kommerziell Raumschëff ze fléien, wäert de Gerardi dräi Notzlaaschtexperimenter während dem Raumfluch operéieren. Dës Experimenter konzentréieren sech op Flëssegkeetsdynamik, mënschlech Biometrie, a Glukose-Iwwerwaachung. Zousätzlech wäert de Gerardi d'Fuerschererfahrung evaluéieren fir zukünfteg IIAS-gesponsert Fuerschungsraumfluch an Trainingsprogrammer ze verbesseren.

Virgin Galactic an IIAS hunn enk un der Notzlaaschtintegratioun an am Fluch Choreographie zesummegeschafft fir wëssenschaftlech an technologesch Fortschrëtter vun der 'Galactic 05' Missioun ze maximéieren. Dës Missioun bedeit e Meilesteen fir IIAS an hirem Engagement fir eng inklusiv Raumfaart Zukunft ze fërderen duerch Fuerschung vu globale Virdeel.

Begleedend Gerardi am Spaceport America wäerten IIAS Fuerscher Yvette Gonzalez, Dr Aaron Persad an Dr Shawna Pandya sinn. Si wäerten Ënnerstëtzung fir Notzlaaschtintegratioun ubidden a Post-Flight Datenanalyse maachen.

Dës Missioun weist net nëmmen Fortschrëtter an der Weltraumfuerschung, mee beliicht och déi wuessend Zesummenaarbecht tëscht kommerziellen Raumfaartfirmen a Fuerschungsinstituter. Et markéiert e weidere Schrëtt no vir an der Verfollegung vu wëssenschaftleche Fortschrëtter an der Exploratioun vun neie Grenzen.

