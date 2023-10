Den Hubble-Teleskop vun der NASA erfaasst erstaunlech Biller vum kosmesche Reef

By

Den Hubble Weltraumteleskop vun der NASA begeeschtert weider Weltraumbegeeschterten a mécht atemberaubend Biller vum Universum. A sengem leschten Update vum Instagram Grëff huet d'NASA zwee faszinéierend Biller gedeelt, déi vum Hubble-Teleskop gemaach goufen. Dës Biller weisen e "kosmesche Riff", deen 163,000 Liichtjoer vun der Äerd am Stärebild Dorado läit.

D'Biller weisen zwou Nopeschwolleke vu kosmesche Stëbs a Gas: de riesegen rouden Niwwel NGC 2014 an de méi klenge bloen Niwwel NGC 2020. An der Grousser Magellanescher Wollek, enger Satellitegalaxis vun der Mëllechstrooss, déi mat massive Stäre weem, maachen dës Niwwelen. erop en Deel vun enger grousser Stärebildungsregioun.

D'NASA no sinn d'Stären no beim Zentrum vum Bild däitlech méi grouss wéi eis Sonn, a reeche vun 10 bis 20 Mol seng Gréisst. Déi intensiv Stralung, déi vun dëse Stären ausgestraalt gëtt, erhëtzt déi ëmginn dichte Gase, dorënner Sauerstoff, op Temperaturen vu ronn 20,000°F (11,000°C). Den Niwwel, deen ënnen lénks vum Bild gesi gëtt, gouf aus engem Stär geformt, deen 200,000 Mol méi hell ass wéi eis Sonn an huet Gas duerch eng Rei vun Ausbréch verdriwwen.

Dat beandrockend Bild verëffentlecht vun der NASA weist en helle bloe Rank mat engem klenge bloe Punkt an der Mëtt. Wellen vu rouden an orange Gasbogen vun uewe lénks bis uewe riets vum Bild, mat engem hellbloen Zentrum, deen aus dem roude Mier erauskënnt. Zousätzlech sinn e puer hell wäiss Punkte duerch d'Bild verspreet. Uewe riets kann däischterbloe Gas gesi ginn, deen aus der Wäisheet vum Weltraum entsteet.

D'Bild gouf mat der Wide Field Camera 3 vum Hubble erfaasst fir dem Teleskop seng 30 Joer Operatioun am Weltraum ze gedenken. Zënter sengem Start de 24. Abrëll 1990 huet den Hubble-Weltraumteleskop iwwer 1.4 Milliounen Observatioune vu bal 47,000 Himmelsobjekter erfaasst. Nom amerikaneschen Astronom Edwin P. Hubble benannt, deen d'expandéierend Natur vun eisem Universum bestätegt huet, huet den Teleskop méi wéi 175,000 Ëmlafbunne ronderëm d'Äerd ofgeschloss, déi eng Distanz vu ronn 4.4 Milliarde Meilen ofdecken.

D'Verëffentlechung vun dësem onheemlechen Bild vum Hubble-Teleskop vun der NASA huet vill Opmierksamkeet vu Weltraumbegeeschterten gewonnen. D'Benotzer hunn hir Awe, Awe a Bewonnerung ausgedréckt, mat enger Persoun déi d'Erfaassung als "schéin" beschreift an eng aner déi opfälleg Faarwen bemierkt. Den Hubble-Teleskop huet eis onweigerlech e bemierkenswäerten Abléck an d'Wonner vum Kosmos geliwwert.

Quellen: NDTV, Space.com