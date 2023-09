Den Astronaut Frank Rubio, deen de Moment den Titel fir de längsten Stint am Weltraum vun engem NASA Astronaut hält, huet verroden datt hien d'Missioun refuséiert hätt, wa hie gewosst datt et iwwer ee Joer géif verlängeren amplaz vun de geplangte sechs Méint. De Rubio huet dës Beicht während engem rezenten Interview vun der International Space Station (ISS) gemaach.

Dem Rubio seng Missioun gouf verlängert wéi d'Raumschëff, déi him op d'Äerd transportéiere sollt, ugefaang huet mat Kältemëttel ze lekken, während se un der ISS verbonne sinn. Als Resultat huet hien e bësse méi wéi ee Joer an enger niddereger Äerdëmlafbunn verbruecht, 371 Deeg aloggen an den éischten US Astronaut ginn, an ee vu nëmme sechs Leit, fir e Joer am Weltall ze verbréngen.

De Rubio gëtt awer zou, datt hien sech net gär hätt fir sou eng laang Missioun ënnerschriwwen ze hunn wéinst wichtege Familljeevenementer, déi hie misse verpassen. Trotzdem erkennt hien déi perséinlech Affer vun Astronauten fir d'Raumstatioun operationell ze halen.

Zréck op d'Äerd am September 27, Rubio freet sech mat senger Famill erëm ze vereenegen an déi einfach Genoss vum Liewen op der Planéit Uewerfläch ze genéissen. Hie plangt sech op Zäit mat senge beléiften ze verbréngen an de Fridden a Rou vun der Natur ze schätzen.

