Nei Fuerschung entdeckt den Impakt vun den Impakten op Organics op Ceres

Eng vun de bemierkenswäerten Entdeckungen vun der NASA's Dawn Missioun ass d'Präsenz vu komplexe Organer um Ceres, dem gréissten Objet an der Asteroidegurt. D'Entdeckung vun aliphatesche Moleküle, besteet aus Kuelestoff a Waasserstoffketten, zesumme mat der Präsenz vu Waasseräis op Ceres suggeréiert datt dësen Zwergplanéit eng Kéier déi néideg Zutate fir d'Liewen gehost huet.

D'Fro wéi dës aliphatesch Organics op Ceres entstane sinn ass en Thema vun intensiver Fuerschung zënter hirer Entdeckung am Joer 2017. E puer Studie suggeréieren datt se vun engem Koméit oder engem organeschen Impaktor op Ceres geliwwert goufen, anerer proposéieren datt se op der Zwergplanéit duerch d'Verännerung vu senge Materialien duerch brine Waasser. Onofhängeg vun hirer Hierkonft sinn d'Organik op Ceres vun de villen Auswierkunge beaflosst, déi seng Uewerfläch beschiedegt hunn.

Nei Fuerschung, déi op der GSA Connects 2023 Versammlung vun der Geological Society of America presentéiert gëtt, zielt eist Verständnis auszebauen wéi d'Auswierkunge d'aliphatesch Moleküle op Ceres beaflosst hunn. D'Implikatioune vun dësen Erkenntnisser sinn entscheedend fir den Urspronk vun dësen Organics ze bestëmmen an d'Bewunnbarkeet vum Zwergplanéit ze bewäerten.

Lead Wëssenschaftler Terik Daly, e Planetareschen Wëssenschaftler um Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, erkläert datt d'Etude motivéiert gouf vun der initialer Detektioun vun Organics bei engem groussen Impaktkrater op Ceres. D'Fuerschung weist datt Organics méi verbreet kënne sinn wéi virdru gegleeft an datt se anscheinend Auswierkungen ënner Ceres-ähnleche Bedéngungen ausstoen.

D'Effekter vun Auswierkungen op d'Ceres Organik ze verstoen ass essentiell fir d'Geheimnisser vun dësem Zwergplanéit z'entdecken a wéi et d'Liewen ënnerstëtzt huet. Duerch d'Widerstandsfäegkeet vun dësen Organics an hir Verdeelung iwwer Ceres weider z'ënnersichen, hoffen d'Wëssenschaftler méi déif Abléck an d'Origine an d'Bewunnbarkeet vun dësem intriganten Himmelskierper ze kréien.

