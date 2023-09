Ersetzen traditionell Düngerproduktioun mat elektrifizéierter Synthese fir Low-Carbon-Intensity Urea Produktioun

By

Fuerscher vun der Northwestern University an der University of Toronto hunn zesummegeschafft fir eng verspriechend Method ze entdecken fir d'Dünger urea mat elektrifizéierter Synthese ze produzéieren. Dëse Prozess reduzéiert net nëmmen d'Kuelestoffintensitéit, déi mat der Harnstoffproduktioun assoziéiert ass, awer hëlleft och Ofwaasser ze denitréieren. D'Team huet en Hybrid Katalysator aus Zink a Kupfer benotzt fir Offall Stickstoff a Kuelendioxid an Harnstoff ëmzewandelen.

D'Benotzung vu syntheteschen Stickstoffdünger an der Landwirtschaft ass entscheedend awer dréit zu bedeitende Kuelestoffemissiounen an Nitrathaltege Oflaf bäi. D'Düngerproduktiounsindustrie ass verantwortlech fir 3% vum Energieverbrauch jäerlech, wat et zu engem Zil mécht fir Emissiounen ze reduzéieren a méi nohalteg Alternativen ze fannen.

Urea ass eng wäit benotzt a wäertvoll Dünger an der Industrie, representéiert en $ 100 Milliarde Maart. Wärend d'Fuerscher alternativ Weeër entdeckt hunn fir Ammoniak ze produzéieren, e primäre Virgänger fir vill Dünger, hu wéineg sech op Harnstoff konzentréiert. Dëse Fuerschungsprojet soll ënnersichen, ob Offall Stickstoffquellen, ageholl CO2, a Stroum kënne benotzt ginn fir Harnstoff ze generéieren.

D'Team huet entdeckt datt en Hybrid Katalysator aus Zink a Kupfer effektiv an engem Relaismodus funktionnéiert fir d'Konversioun vu Kuelendioxid an Offall Stickstoff an Harnstoff ze erliichteren. D'Fuerscher hunn historesch Referenzen aus den 1970er Joren fonnt, déi op d'Potenzial vu reinen Metalle wéi Zink a Kupfer an dëse Prozesser ugedeit hunn. Duerch d'Optimisatioun vum Verhältnis vu Zink a Kupfer, huet d'Team déi gewënschte Konversiounseffizienz erreecht.

Zousätzlech fir de Kuelestoffofdrock ze reduzéieren verbonne mat Düngerproduktioun, huet d'Fuerschungsteam eng grëndlech Liewenszyklusanalyse gemaach fir d'Energie- a Käschtespueren ze bewäerten. Si hunn erausfonnt datt den Iwwergank op erneierbar Energiequellen d'Energieemissioune weider reduzéiert huet, wat d'Technologie méi liewensfäeg fir Waasserbehandlungsanlagen mécht. D'Konversiounseffizienz muss 70% erreechen fir datt de Prozess wäit praktesch ass.

Wärend et nach ëmmer Fortschrëtter ze maachen ass virun der Kommerzialiséierung, sou wéi d'Rechnung vu Waasserbehandlungs Gëftstoffer an d'Erhéijung vun der Operatiounszäit vum Prozess, déi elektrifizéiert Synthese vun Harnstoff mat engem Hybridkatalysator hält en enormt Potenzial fir d'Produktioun vu Kuelestoff-Intensitéit Dünger an Ofwaasser Denitrifikatioun ze bidden.

