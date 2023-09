Eng glorräich Affichage vu Stären am Terzan 12 Kugelstärekoup

Den Hubble-Weltraumteleskop huet en atemberaubende Bild vum Kugelstärekoup Terzan 12 opgeholl, deen ongeféier 15,000 Liichtjoer vun der Äerd ewech am Stärebild Sagittarius läit. Kugelstärekéip sinn antike Gruppe vu Stäre, déi de Raum ronderëm galaktesch Scheiwen populéieren. Den Terzan 12 ass, wéi vill aner Kugelstärekéip, a Stëbs a Gas opgedeckt, wat zu der Schéinheet vum Bild bäidréit.

Dëst kompositt Bild gouf erstallt mat e puer Beliichtungen, déi am August 2016 gemaach goufen. D'Bild weist déi rout an orange Stäre am Stärekoup, déi méi grouss si wéi eis Sonn, souwéi méi jonk blo Stären, déi net Deel vum Stärekoup sinn. D'Präsenz vu schwaarze Lächer a Kugelstärekéip gouf och a fréiere Fuerschung entdeckt. Den NGC 6397, e weidere Kugelstärekoup, gouf fonnt, kleng schwaarz Lächer ze enthalen, déi d'Stären duerch hir Gravitatiounskraaft an der Ëmlafbunn halen.

Kugelstärekéip wéi Terzan 12 bidden wäertvoll Abléck an d'Liewenszyklen vu Stären an d'Präsenz vu binäre Systemer mat antiken Himmelskierper wéi Neutronestären a Schwaarze Lächer. Dës Stärekéip déngen als beandrockend visuell Affichage an hëllefen Astronomen an hirer Verfollegung fir d'Gréisst vum Weltraum ze verstoen.

